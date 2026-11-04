Sénégal: JOJ 2026 - Quatre lutteuses d'Oussouye en lice pour le "beach wresteling"

Ziguinchor — L'équipe nationale féminine de lutte de plage (beach wrestling) du Sénégal, en lice vendredi et samedi aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, compte dans ses rangs quatre athlètes du département d'Oussouye (sud), dont Khady Anna Diatta, l'un des deux porte-drapeaux du Sénégal.

Originaires de Mlomp, Boucotte Ouoloff et Essoukoudiack, des villages de ce département de la région de Ziguinchor, elles vont combattre dans quatre catégories différentes, selon le secrétaire général de la Ligue régionale de lutte, Yankoba Sadio.

En plus de Khady Anna Diatta qui combat chez les 45 kg, il y a Elisabeth Diatta, en lice dans la catégorie des 55 kg, Mery Manga (64 kg) et Elisabeth Ebodo Diatta (75 kg).

Ces quatre jeunes filles ont été sélectionnées suite à leur participation à une compétition de lutte organisée par le Comité national de gestion (CNG) de cette discipline à Boucotte Ouoloff, en collaboration avec le comité local de gestion, dans le cadre d'un programme de détection.

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"Toutes les écuries régulièrement constituées y avait été représentées par des lutteuses. A la fin, beaucoup de filles âgées entre 14 et 15 ans avaient été retenues, avant qu'elles ne prennent part à d'intenses séances de préparation à l'étranger", a expliqué le secrétaire général de la Ligue régionale de lutte de Ziguinchor dans un entretien avec l'APS.

Selon lui, l'Etat du Sénégal a par la suite mis les moyens nécessaires pour que les athlètes soient dans de bonnes conditions de préparation, à travers des voyages, des compétitions officielles et des regroupements à Dakar pour préparer les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ).

Ce programme a permis à Elisabeth Diatta, Mery Manga, Khady Anna Diatta et Elisabeth Ebodo Diatta de prendre part aux Championnats du monde des U17 de lutte, à Baku, en Azerbaïdjan. Seule Mery Manga avait été éliminée en phases de poule. Ses trois autres camarades avaient été classées quatrièmes dans leurs catégories respectives. Les lutteuses sénégalaises vont entrer en lice vendredi et samedi, dans le cadre des épreuves de lutte de plage qui vont se dérouler à Saly et Mbour.