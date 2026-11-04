Sénégal: Vers la relance d'un projet de plantation de palmiers à huile dans la région de Kolda

Kolda — Le gouverneur de Kolda (sud), Moustapha Ndiaye, préconise un dialogue de proximité pour relancer un projet de plantation de palmiers à huile dans cette région, une initiative suscitant quelques réticences locales.

Malgré une adhésion majoritaire de la population, le projet suscite encore quelques réticences locales, a souligné le chef de l'exécutif régional lors d'un comité régional de développement (CRD) qu'il a présidé sur cette question.

Pour répondre à ces réticences, le gouverneur a insisté sur la nécessité de maintenir le dialogue de proximité, d'identifier les points de blocage et de croiser les avis afin d'orienter au mieux la mise en oeuvre de cette initiative économique portée par le groupe Swami Agri. "Le projet reposera exclusivement sur une approche coopérative. Les terres nécessaires seront délibérées et affectées à des populations organisées en coopératives agricoles locales", a indiqué le gouverneur.

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Il a assuré qu'aucun mètre carré ne sera immatriculé au nom de Swami Agri, balayant ainsi les craintes liées à une éventuelle "spoliation" foncière, avant de réitérer le "plein engagement" de l'administration à accompagner ce "projet à fort impact socio-économique, conçu pour s'arrimer aux objectifs de souveraineté alimentaire tout en préservant strictement les intérêts des communautés locales". Le projet cible, pour ses interventions, les communes de Dialambéré et Médina Chérif, dans le département de Kolda, et celles de Wassadou, Bonkonto et Saré Coly Sallé, dans le département de Vélingara.

"L'objectif affiché est d'impliquer l'ensemble des parties prenantes, cabinet ministériel, promoteurs et populations, pour bâtir une acceptabilité sociale totale autour de ce chantier structurant", a expliqué le gouverneur de Kolda. Le CRD organisé à ce sujet s'inscrit dans le prolongement des directives du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage visant à poursuivre le processus de concertation amorcé le 19 février 2026.

Des représentants des communautés locales et des cinq communes des départements de Kolda et Vélingara ont pris part à ce CRD dont l'objectif était d'identifier les points de blocage et de croiser les avis afin d'orienter au mieux la mise en oeuvre de cette initiative économique.