Sénégal: Le PRDC-VFS met à la disposition des producteurs des drones pour lutter contre l'invasion aviaire

Des drones d'une valeur de 80 millions de francs CFA ont été acquis par le Projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal (PRDC-VFS), pour permettre aux organisations de producteurs de lutter contre l'invasion aviaire, a constaté l'APS.

L'acquisition de ces équipements destinés aux organisations de producteurs est un point figurant dans la feuille de route issue de la cartographie des chaînes de valeur identifiées dans la vallée du fleuve Sénégal, a indiqué mardi le coordonnateur du PRDC-VFS, Mamadou Diédhiou, mardi.

Il participait à un atelier régional de deux jours consacré aux chaînes de valeur agricoles de la vallée du fleuve Sénégal, une rencontre organisée à Saint-Louis sous l'égide du Projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal.

M. Diédhiou a précisé que des agents de la Société d'aménagement des terres du delta et de la Falémé (SAED) ont été formés à l'utilisation de ces drones, dont l'entretien nécessite également une attention particulière.

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Le directeur du développement de la SAED, Abou Sall, a salué l'acquisition de ces équipements, qui devrait contribuer à résoudre le problème de l'invasion aviaire, responsable de la perte de 30 % des récoltes de riz dans la vallée.

Il a invité les organisations de producteurs à "faire bon usage" de ces équipements, soulignant que ces drones peuvent également servir à d'autres opérations liées aux différentes phases de la culture.