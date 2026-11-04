Ile Maurice: Concentrix - Le 13e mois sauvé pour 300 employés

Le bras de fer autour de l'indemnité de départ des quelque 300 employés de Concentrix connaît finalement une issue favorable. Après plusieurs jours d'incertitude, le 13e mois sera bien pris en compte dans les compensations versées aux travailleurs. Un dénouement qui intervient après l'intervention directe du ministre du Travail, Reza Uteem. La semaine dernière, une rencontre réunissant la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), les délégués des employés, le ministère du Travail et les représentants de Concentrix avait fait ressortir un point de désaccord majeur : la prise en compte, ou non, du bonus de fin d'année dans le calcul de l'indemnité de départ.

Pour rappel, lors des négociations du 2 octobre, un accord avait été conclu. Celui-ci prévoyait une indemnité équivalant à 1,5 mois de salaire par année de service, en sus de toute somme due à la Mauritius Revenue Authority (MRA) au titre des cotisations au Portable Retirement Gratuity Fund. Mais la situation s'était compliquée lorsque des lettres adressées individuellement aux employés avaient laissé comprendre que le 13e mois n'était pas inclus dans le montant de l'indemnité qui leur serait versée.

Une intervention décisive

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Face à cette situation, le ministre du Travail, Reza Uteem, a pris personnellement le dossier en main. Il s'est entretenu avec Olivier Poggioli, patron de Concentrix Afrique, afin de trouver une issue au litige. À l'issue d'une rencontre tenue mercredi dernier, un accord a finalement été trouvé entre les représentants de la compagnie et ceux des employés. «Après cette rencontre, il a été décidé que le bonus de fin d'année sera versé», indique Reza Uteem. Cette décision intervient alors qu'une grande partie des employés sont arrivés au terme de leur contrat le samedi 31 octobre. D'autres resteront en poste jusqu'à la mi-novembre.

Si le principal litige est désormais réglé, le dossier n'est toutefois pas totalement clos. Le sort de sept employés, notamment des travailleurs étrangers, reste encore en suspens. «Les négociations sont toujours en cours car ils ont davantage d'années de service. Ils étaient employés par Concentrix avant même de venir travailler à Maurice et leur compensation est donc plus élevée que celle des Mauriciens», explique le ministre.

Selon Reza Uteem, Concentrix travaille sur une proposition destinée à ces employés et en a informé le ministère du Travail. «Si les employés ne sont pas d'accord avec ce qui leur est proposé, alors j'interviendrai dans ce cas», assure le ministre. Pour les quelque 300 employés concernés, le principal point de friction est donc désormais levé. Après plusieurs jours d'incertitude, le versement du 13e mois vient apporter un peu de soulagement à ceux qui s'apprêtent à tourner la page de leur passage chez Concentrix.