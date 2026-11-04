Ile Maurice: Quatre mois sans salaire pour des employés

Le rachat de World Knits Ltd par un investisseur américain se précise, mais pour les travailleurs, l'avenir reste plus qu'incertain. Alors que la compagnie devrait entrer en liquidation à la mi-novembre, des employés attendent toujours le paiement de quatre mois de salaires. Entre licenciement annoncé, absence de compensation et recours envisagé devant la Cour industrielle, l'inquiétude monte.

Alors que la compagnie devrait prochainement passer sous le contrôle d'un repreneur américain, le sort de son personnel, notamment des travailleurs locaux, demeure dans le flou. Plus préoccupant encore : certains employés affirment être toujours sans salaire depuis quatre mois.

Pour le syndicaliste Fayzal Ally Beegun, cette situation ne peut perdurer. «Il faut donner une garantie à ces travailleurs», insiste-t-il, alors que le personnel attend des réponses sur son avenir et sur les sommes qui lui sont dues.

Selon le syndicaliste, World Knits devrait entrer en liquidation vers la mi-novembre. Les travailleurs recevraient alors leurs lettres de licenciement avant que la compagnie ne passe en receivership. Une étape qui les obligerait à entreprendre les démarches nécessaires pour bénéficier du Workfare Programme.

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Mais au-delà de cette perspective, c'est surtout l'absence de revenus depuis plusieurs mois qui inquiète. «Comment pouvons-nous laisser des années de dur labeur se perdre pour ces travailleurs qui ont donné plus de 20 ans de leur vie dans cette entreprise et qui, aujourd'hui, ont travaillé pendant quatre mois sans percevoir de salaire ?» s'interroge Fayzal Ally Beegun.

Le syndicaliste déplore également que le repreneur ne prévoie pas, à ce stade, de compensation pour les travailleurs. Ceux qui seraient éventuellement repris devraient, selon lui, recommencer à zéro dans la nouvelle structure. Une situation jugée particulièrement injuste au regard de l'expérience accumulée par ces employés au fil des années.

Face à cette situation, Me Assad Peeroo, qui représente les travailleurs, compte saisir la Cour industrielle dans les meilleurs délais. Il entend notamment réclamer une compensation équivalant à trois mois par année de service pour les employés concernés. L'avocat demande également l'intervention urgente de la Conciliation and Mediation Section et réclame la convocation formelle de l'administrateur de World Knits afin d'obtenir un règlement rapide des sommes dues aux employés. Il évoque également plusieurs irrégularités qui auraient marqué les dernières années de fonctionnement de la compagnie, au détriment des employés.

Le syndicat affirme par ailleurs avoir soulevé la question d'éventuelles sanctions contre d'anciens responsables qui auraient abusé de certains privi- lèges au sein de l'entreprise. Les travailleurs souhaitent désormais des éclaircissements des autorités. Une rencontre entre le ministre du Travail et les représentants des employés et des syndicats est d'ailleurs prévue aujourd'hui. Les travailleurs demandent aussi que le ministre de l'Industrie, des PME et des coopératives, Aadil Ameer Meea, soit présent. Reste une préoccupation majeure : les travailleurs devront attendre leurs lettres de licenciement avant de pouvoir bénéficier du Workfare Programme. Pendant ce temps, les dettes de World Knits dépasseraient Rs 1 milliard.

Le ministère du Travail demande ainsi que les revenus provenant de la vente des actifs de la compagnie servent prioritairement à régler les sommes dues aux travailleurs ainsi que leurs éventuelles indemnités. Car derrière le rachat annoncé, c'est surtout une question de survie qui se joue pour ces employés, dont certains attendent depuis quatre mois leur salaire.