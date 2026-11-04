Congo-Brazzaville: Musique - Félix Wazekwa rend hommage à Jeannot Bombenga

Maintenir vivante dans la mémoire collective l'image d'une icône de la chanson congolaise, en l'occurrence Jeannot Bombenga, tel est l'exercice auquel s'est livré avec bonheur Félix Wazekwa, dans son titre « Homme âge ».

Le titre, déjà disponible dans les plateformes de téléchargement, est un hommage appuyé au doyen de la rumba congolaise en passe de célébrer son 93e anniversaire, Jeannot Bombenga . La chanson en elle-même est une évocation à un parcours musical énorme mué, au fil des années, en un outil de mémoire, d'éducation et de résistance pour la jeunesse congolaise.

L'arrangement est d'une grande finesse, témoignant un remarquable travail d'orchestration, sublimé par des sonorités de guitares harmonieusement agencées. Tout en préservant l'originalité du refrain de « Lolango », oeuvre intemporelle de Bombenga, Félix Wazekwa revisite avec brio quelques grands classiques des années 1960 à 1980.

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De Wendo à Papa Wemba, en passant par Tabu Ley et Evoloko, ces clins d'oeil ciblés composent un cocktail nostalgique et inspirant, véritable hommage aux figures qui ont façonné la rumba congolaise. Figure emblématique de cette musique et fondateur du groupe Vox Africa, Jeannot Bombenga compte à son actif plus de 250 chansons. Il a marqué plusieurs générations d'artistes et de fans à travers des titres légendaires tels que "Mado", "Bébé ya Jeannot", "Mobali ya mbuke" ou "Marie Hélène", etc. Après avoir succédé au défunt Wendo Kalosoy au sommet de la longévité artistique, Jeannot Bombenga est aujourd'hui l'un des rares patriarches de la musique congolaise encore en vie.

Plus qu'une simple chanson, « Homme âge » se veut une dédicace à la croisée d'un parcours de vie sobre, empreint de simplicité et d'un héritage artistique inépuisable. À écouter absolument...