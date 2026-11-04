Congo-Brazzaville: Lutte contre le cancer - Des femmes dépistées gratuitement

Des femmes venues de différents arrondissements de Brazzaville ont été dépistées gratuitement du cancer du sein et de l'utérus, lors de la campagne de sensibilisation organisée du 28 au 30 octobre par la Fondation Iminou que dirige Bel-Ange Massouémé, en partenariat avec le Programme national de lutte contre le cancer (PNLC).

La sensibilisation s'inscrivait dans le cadre de la campagne internationale Octobre rose, explique le communiqué de presse diffusé au terme de l'opération, ajoutant qu'à travers l'initiative, les deux partenaires entendent renforcer l'information de la population sur ces pathologies, promouvoir les comportements préventifs et encourager le recours précoce aux services de santé.

L'opération a permis aux femmes de bénéficier des consultations médicales gratuites ainsi que des activités de sensibilisation aux facteurs de risque, signes d'alerte et à l'importance d'une détection précoce.

La mobilisation de ces femmes a été également une occasion de les encourager à avoir recours aux services de santé pour la prévention des cancers. Cette mobilisation vise à contribuer à la réduction des obstacles qui retardent encore les consultations médicales, notamment le manque d'information, la peur du diagnostic et les difficultés financières.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pendant trois jours, les professionnels de santé ont été impliqués pour accompagner les bénéficiaires car les femmes demeurent les premières concernées par les cancers du sein et du col de l'utérus. Toutefois, la prévention du cancer du sein ne concerne pas seulement les femmes mais également les hommes.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, 0,5 à 1 % des cancers du sein surviennent chez les hommes. Bien que rare, cette maladie peut donc aussi les toucher. « La campagne s'adresse ainsi à l'ensemble de la population, avec une attention particulière portée aux femmes et aux jeunes femmes, notamment celles qui rencontrent des difficultés d'accès aux services de santé », ont indiqué les organisateurs.

Pour eux, se faire consulter, s'informer et se faire dépister constituent des démarches essentielles en vue de favoriser une détection précoce et une prise en charge adaptée. Ils ont encouragé la population à prendre part à cette initiative, à s'informer auprès des professionnels mobilisés et à relayer le message de prévention autour d'elle.

La collaboration entre la Fondation et le Programme national de lutte contre le cancer réaffirme leur engagement en faveur de la prévention, de la sensibilisation et de l'accès aux soins. L'action traduit une volonté commune de faire de la prévention une démarche accessible à tous et de renforcer la mobilisation communautaire autour de la lutte contre les cancers.