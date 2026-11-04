Congo-Brazzaville: Décennie des Nations unies pour le boisement - Le corps diplomatique invité à mettre la main à la pâte

A la faveur de la célébration, le 6 novembre, des 40 ans de la Journée nationale de l'arbre, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, lancera, par anticipation, la décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement. Pour porter ce planting d'arbres à une échelle élargie, la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, a réuni le 2 novembre à Brazzaville les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique accrédités au Congo, ainsi que les représentants des organisations internationales, pour solliciter leur implication.

En présence de son collègue des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Constant-Serge Bounda, la ministre de l'Economie forestière a exprimé la gratitude du gouvernement à l'endroit du corps diplomatique qui l'accompagne toujours dans ses actions.

Rosalie Matondo a fait savoir à ses invités que la décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement, dont le Congo va lancer par anticipation, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le changement climatique en vue de promouvoir la gestion durable des forêts en 2027-2036.

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Elle leur a dit que cette opération d'envergure sera lancée par le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, en présence de ses homologues de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo; de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadera; et de celui du Burundi, Evariste Ndayishimiyé, président en exercice de l'Union africaine; ainsi que du vice-président de la République gabonaise, Hugues Alexandre Barro Chambrier.

L'opération de planting se fera au PK 45 à Ignié, département du Djoué-Léfini, sur un site bien aménagé. Elle s'exécutera dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre sur l'ensemble du territoire national. A terme, l'objectif est de planter plus de deux cent mille arbres de diverses essences afin de renforcer le couvert forestier et compenser la déforestation. « La mobilisation nationale sera marquée par une grande opération de planting de masse de plus de deux cent mille arbres de diverses essences.

L'initiative de cette décennie trouve son origine dans l'appel lancé par son excellence Denis Sassou N'Guesso en Egypte, en novembre 2022, lors de la conférence des parties de la convention cadre Nations unies sur le changement climatique. C'est dans cet esprit que le Congo entend prendre toute sa part dans la mise en oeuvre de cette décennie en sollicitant votre soutien », a souligné Rosalie Matondo.

Faire de l'année 2027 le point de départ d'une nouvelle dynamique

A travers la décennie des Nations unies, a renchéri la ministre de l'Economie forestière, l'ambition du Congo est de faire de l'année prochaine le fer de lance d'une nouvelle dynamique nationale en matière de boisement et de reboisement. Au cours de ces festivités du lancement, un programme dit « Des jeunes pour la décennie» sera exécuté. Ce programme s'articule sur trois composantes, à savoir l'arborisation des grandes artères de la ville et la végétalisation des espaces verts.

Ce programme, a précisé Rosalie Matondo, place la jeunesse au coeur de l'action, en priorisant son insertion professionnelle à travers la création des petites entreprises forestières et agroforestières. Une conférence itinérante sur l'afforestation et le reboisement sera aussi organisée à cet effet.