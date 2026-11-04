Congo-Brazzaville: Handball - Le point de la 2e journée des matches de qualification au Grand tournoi

La formation d'Asoc a proposé une belle opposition face à celle de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP), au cours de la deuxième journée des matches de qualification au Grand tournoi de handball disputée au Square de Gaulle à Bacongo, avant de revenir sur terre.

A la fin, les Amazones de la DGSP ont dû puiser dans leurs ressources pour venir à bout de leurs adversaires (40-22). L'on retient que durant la première période, la DGSP ne menait que sur un score flatteur 13 buts à 11. Ses joueuses ont ensuite fait parler leur puissance physique en seconde mi-temps pour finalement s'imposer.

Pour Destinée Etou, son équipe a sous -estimé l'adversaire avant que ses coéquipières ne prennent conscience de l'enjeu. Mauricia Moukengué évoque, quant à elle, les conditions climatiques qui auraient constitué un handicap durant cette rencontre. En ouverture de cette deuxième journée, chez les seniors messieurs, Petro Sport s'est imposé face à Interclub (31 - 26). L'Association sportive de Bokouélé a séduit les passionnés de la petite balle avant de confirmer sa montée en puissance en s'imposant (41-20) devant Avenir du rail (AVR). A la mi-temps, cette équipe menait 21-9.

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Chez les seniors dames, Interclub a également dicté sa loi face à Grain de sel 2, en l'emportant sur le score sans appel de 42 - 21. En seniors messieurs, les joueurs du CFJSO n'ont laissé aucune chance à la JSO ( 43 -16). Un duel intense opposant la Tsongolaise à Lion sport était la dernière affiche de cette journée. Les deux clubs se sont donnés coup pour coup et à la fin , la Tsongolaise l'a emporté sur le score de 35- 33.

Mais cette phase qualificative ne se limite pas à Brazzaville. Elle se poursuit également dans les autres localités du pays. À Pointe-Noire, les formations les plus huppées ont su tirer leur épingle du jeu. À Nkayi, dans le département de la Bouenza, Pigeon vert a largement dominé Le village, 30-17. À Makoua, dans le département de la Cuvette, Saint-Pierre a pris le dessus sur la Jeunesse sportive de Makoua, 42-22.

A travers ces différentes rencontres de gala organisées dans le pays, la Dynamique Le Réveil du handball congolais poursuit son engagement en faveur de la promotion de la petite balle et de l'épanouissement de la jeunesse handballistique congolaise.