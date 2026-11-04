Ethiopie: Le pays appelle à la solidarité régionale pour répondre efficacement aux urgences sanitaires

Addis Ababa — L'Éthiopie a appelé à une solidarité régionale opérationnelle afin d'améliorer la préparation et la réponse aux urgences sanitaires.

Aujourd'hui, la ministre de la Santé, le Dr Mekdes Daba, a appelé à un investissement soutenu dans les équipes médicales d'urgence, à une coordination renforcée entre les secteurs et à une solidarité régionale opérationnelle afin d'améliorer la préparation et la réponse aux urgences sanitaires.

Elle a souligné que l'Afrique avait renforcé son leadership et ses capacités en matière de réponse aux urgences mondiales, passant du simple statut de bénéficiaire de l'aide à celui de formateur de professionnels qualifiés, d'élaborateur de solutions fondées sur des données probantes et de déployeur de ses propres équipes d'urgence en partenariat avec des acteurs internationaux.

Elle a toutefois souligné que les défis croissants en matière d'urgence, en Afrique et au-delà, exigent des capacités nationales renforcées, une appropriation par les pays et une coopération internationale efficace afin de garantir des réponses rapides et coordonnées.

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S'exprimant lors de l'ouverture de la 7e Réunion mondiale des équipes médicales d'urgence (EMT) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui s'est ouverte aujourd'hui à Addis-Abeba, la ministre de la Santé a déclaré que ce rassemblement historique devrait accélérer la transition entre les engagements et la préparation concrète ainsi que la résilience collective.

Cet événement « doit rester dans les mémoires comme une rencontre où nous accélérons la transition entre l'engagement et la mise en oeuvre concrète de la préparation, entre les réalisations nationales individuelles et la résilience collective », a-t-elle souligné.

Le Dr Mekdes a en outre mis en avant les progrès réalisés par l'Éthiopie dans le développement de ses capacités d'intervention médicale d'urgence, notant que le pays avait mis en place son Équipe d'assistance médicale en cas de catastrophe en 2018 et avait depuis mené des missions nationales pour venir en aide aux communautés touchées par des catastrophes naturelles et d'autres situations d'urgence.

Elle a ajouté que l'Éthiopie disposait de plus de 600 professionnels formés dans le cadre de ses capacités d'intervention médicale d'urgence.

La ministre a également rappelé le déploiement par l'Éthiopie de personnel médical d'urgence en Turquie à la suite du tremblement de terre dévastateur de 2023, qualifiant cette action d'expression de solidarité au-delà des frontières nationales.

De plus, le Dr Mekdes a mis en avant la réussite de l'Éthiopie en septembre 2026, lorsque son équipe médicale d'urgence fixe nationale de type 1 a obtenu la classification internationale de l'OMS, devenant ainsi la première équipe médicale d'urgence civile de la Région africaine de l'OMS à atteindre ce statut.

Elle a toutefois souligné que cette classification ne devait pas être considérée comme la fin du processus, insistant sur la nécessité d'une formation continue, d'exercices de simulation, d'une assurance qualité, d'un équipement adéquat, d'une logistique efficace et de modalités de déploiement fiables.

« La véritable mesure de nos progrès résidera dans notre capacité à venir en aide à notre population, à notre continent et au-delà, en cas d'urgence. »

Selon elle, le renforcement des interventions médicales d'urgence s'inscrit dans le cadre plus large de la transformation du système de santé éthiopien.

L'Éthiopie s'efforce de renforcer la coordination préhospitalière, la gestion des urgences, l'orientation rapide des patients, la communication, la formation professionnelle et les systèmes opérationnels au plus près des communautés.

Elle a présenté les trois priorités du pays pour faire progresser la réponse médicale d'urgence : renforcer les programmes nationaux d'équipes médicales d'urgence (EMT) grâce à des investissements soutenus dans le personnel, les équipements et la logistique ; intégrer des normes communes dans la pratique courante par le biais d'exercices et d'une amélioration continue de la qualité ; et rendre opérationnelle la solidarité transfrontalière.

La 7e Réunion mondiale de l'OMS sur les équipes médicales d'urgence (EMT), qui se tient actuellement, a réuni des représentants gouvernementaux, des professionnels de santé, des chercheurs et des partenaires humanitaires du monde entier afin d'échanger leurs expériences et de renforcer les capacités mondiales de réponse médicale d'urgence.