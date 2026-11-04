Ethiopie: Le pays et la Chine s'engagent à renforcer leur coopération militaire et stratégique

Addis Ababa — L'Éthiopie et la Chine ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur partenariat militaire et stratégique de longue date.

Le ministre de la Défense, Mohamed Idris, a fait cette déclaration aujourd'hui à Addis-Abeba, lors d'entretiens avec l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Chen Hai. Les deux parties ont discuté des moyens d'étendre leur coopération dans les domaines de l'industrie de la défense, du transfert de technologies et de la formation militaire.

Elles ont également convenu de consolider davantage leurs liens militaires fructueux et de longue date, et d'élever la coopération stratégique bilatérale à un niveau supérieur.

Le ministre Mohamed a souligné l'importance de préserver le partenariat militaire historique entre les deux pays tout en explorant de nouveaux domaines de collaboration, notamment dans le développement de l'industrie de la défense, le transfert de technologies et le renforcement des capacités par le biais de formations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également insisté sur le fait que les efforts déployés par l'Éthiopie pour préserver ses intérêts nationaux contribuent à la paix et à la stabilité régionales et internationales, et a appelé la Chine à continuer de se tenir aux côtés de l'Éthiopie.

De son côté, l'ambassadeur Chen Hai a réaffirmé l'intérêt de la Chine à approfondir davantage ses liens militaires et stratégiques avec l'Éthiopie, a appris l'ENA.

L'ambassadeur a également exprimé la volonté de la Chine d'étendre la coopération dans le secteur de l'industrie de la défense, soulignant les résultats positifs déjà obtenus grâce aux investissements et à l'engagement bilatéral.