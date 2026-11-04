Ethiopie: Le pays et la Chine réaffirment leur engagement à renforcer leur partenariat stratégique « en toutes circonstances »

Addis Ababa — L'Éthiopie et la Chine ont réaffirmé leur engagement à approfondir encore leur partenariat stratégique de longue date, valable en toutes circonstances, en mettant à nouveau l'accent sur le renforcement de la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement et du renforcement des capacités.

Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, s'est entretenu aujourd'hui avec l'ambassadeur de Chine en Éthiopie, Chen Hai.

Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer le partenariat de longue date et inébranlable entre les deux pays.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur le renforcement des relations bilatérales et ont convenu d'approfondir leur coopération dans des domaines clés, notamment le commerce, l'investissement et le renforcement des capacités, selon le ministère des Affaires étrangères.

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L'ambassadeur Chen Hai a réaffirmé l'engagement de la Chine à maintenir et à étendre son soutien à la mise en oeuvre réussie des plans de développement du gouvernement Medemer.

Ces discussions soulignent l'intérêt commun des deux pays à renforcer leur partenariat stratégique et à élargir leur coopération économique et en matière de développement.