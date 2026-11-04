Afrique: Football/CAN 2027 - Les Barea joueront au Maroc

Madagascar recevra la Guinée-Bissau au Maroc pour son prochain match des éliminatoires de la CAN. Cette rencontre, comptant pour la troisième journée, aura lieu le 12 novembre.

Plus droit à l'erreur. Madagascar affrontera la Guinée-Bissau lors des deux prochaines journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027. Faute de stade homologué à Madagascar, les Barea disputeront ces deux rencontres, comptant pour les troisième et quatrième journées, hors du pays.

Ils recevront les Lycaons à l'aller, le jeudi 12 novembre à 19 h, heure malgache, au stade d'honneur de Meknès, au Maroc. Le match retour se tiendra le mardi 17 novembre à 19 h au stade du 24-Septembre, en Guinée-Bissau.

Sans victoire lors des deux premières journées, les Barea ont compromis leurs chances de qualification. Madagascar occupe provisoirement la troisième place du groupe L, après sa défaite contre le Nigeria et son match nul face à la Tanzanie.

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La hiérarchie n'a pas été respectée lors de ces deux premières journées. Issue du chapeau 4 et considérée comme l'outsider du groupe, la Guinée-Bissau a surpris les Super Eagles nigérians (3-0), représentants de l'une des grandes nations du football africain et favoris du groupe, lors de la deuxième journée. Elle avait auparavant battu la Tanzanie (2-0), l'un des trois pays organisateurs de la prochaine CAN et, à ce titre, qualifiée d'office.

En ballottage

Madagascar, issu du chapeau 2, s'est incliné face au Nigeria (1-2) sur le terrain de ce dernier lors de la première journée, avant d'être tenu en échec par la Tanzanie (1-1) lors de la deuxième. Le classement provisoire bouscule ainsi la hiérarchie établie sur le papier entre les quatre sélections du groupe L.

Avec deux victoires en autant de rencontres, la Guinée-Bissau occupe la tête du groupe avec 6 points, devant le Nigeria (3 points). Madagascar se classe troisième, devant la Tanzanie, les deux sélections comptant chacune un point.

Mathématiquement, les hommes de Corentin Da Silva Martins conservent leurs chances de qualification, mais leur situation reste délicate. Les Barea doivent rectifier le tir pour espérer décrocher une deuxième qualification pour la phase finale de la CAN, après leur parcours historique en Égypte en 2019.