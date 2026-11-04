Madagascar: Antsiranana - Un Dina pour assurer la sécurité rurale

Face à la recrudescence des actes d'insécurité en milieu rural, les communautés du district d'Antsiranana-II envisagent de mettre en place un « Dina » collectif.

Cette convention sociale devrait permettre de renforcer la vigilance communautaire, de prévenir les infractions et de préserver la paix au sein des villages.

La sécurité rurale devient une préoccupation majeure pour les communautés locales. Face aux différentes formes d'insécurité, notamment la multiplication des vols de bétail et de récoltes, les cambriolages, les actes de banditisme, les agressions, les viols et les conflits de voisinage, les habitants prennent conscience de la nécessité de s'organiser collectivement pour mieux protéger leurs localités. L'éloignement de certaines localités rurales des services de sécurité constitue également un défi.

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C'est dans cette perspective que les responsables communaux et les représentants des communautés du district d'Antsiranana-II s'engagent dans un processus de réflexion et d'élaboration d'un « Dina», un pacte communautaire visant à instaurer une discipline collective et à responsabiliser les habitants. Cette initiative vise à établir des règles communes de conduite, fondées sur les réalités locales, afin de prévenir les comportements susceptibles de perturber la tranquillité et la cohésion sociale et de consolider la solidarité villageoise.

Instrument

Pour ce faire, une première concertation, dirigée par le député élu dans le district d'Antsiranana-II, le Dr Raymond, en présence des représentants des différentes communes et fokontany qui composent le district d'Antsiranana-II, a ainsi été organisée à Grand Pavois, afin de recueillir les propositions et les contributions des différentes parties prenantes. Cette rencontre préliminaire a notamment permis de poser les bases d'un projet appelé « Dinabe tsy manavaka » (sans exclusion), conçu comme un instrument de régulation et de responsabilisation au sein de la société.

Selon les explications apportées, le projet sera, dans un premier temps, soumis au tribunal pour homologation. Après examen et éventuelles modifications, le texte sera diffusé dans l'ensemble des fokontany du district avant son entrée en application.

« Premièrement, cette convention Dinabe se veut inclusive afin de lutter contre les différentes formes de vol qui affectent la société. Deuxièmement, elle vise également la protection de l'environnement et la préservation des ressources naturelles, notamment à travers la lutte contre les feux de brousse et les incursions dans les aires protégées », a expliqué le parlementaire, tout en soulignant qu'elle ne remplace pas la justice étatique, mais agit en amont pour réguler la vie quotidienne.

À travers cette démarche, les communautés rurales entendent ainsi faire de la sécurité une responsabilité partagée. Car protéger un village ne relève pas uniquement de l'intervention des Forces de l'ordre : cela commence également par la solidarité, la vigilance et l'engagement de chacun.

Par ailleurs, l'adoption du Dina traduit une volonté de prévenir les conflits, de favoriser le règlement pacifique des différends et de préserver le « fihavanana», une valeur fondamentale de la société malgache