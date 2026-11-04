Madagascar: Expositions - SAR'nao explore vingt ans d'histoire

L'Alliance française d'Antananarivo accueille, du 3 au 14 novembre, deux expositions photographiques consacrées à l'éducation, à la danse et à la mode, dans le cadre du Mois de la photographie SAR'nao 2026.

La photographie devient un témoin du temps et des parcours humains à l'Alliance française d'Antananarivo. Pour ouvrir le Mois de la photographie SAR'nao 2026, l'établissement met à l'honneur vingt années d'engagement en faveur de l'éducation en milieu rural, à travers une exposition réunissant les regards de deux photographes, Pierrot Men et Guillaume de Tapol. Le vernissage s'est tenu mardi 3 novembre à 11 heures, dans le jardin de l'Alliance française, à Ivandry.

Intitulée « 20 ans du programme CERES », cette première exposition, présentée du 3 au 8 novembre, retrace deux décennies d'accompagnement de la jeunesse par le Centre de renforcement éducatif et scolaire (CERES). À travers une sélection de photographies réalisées par Pierrot Men en 2015 et Guillaume de Tapol en 2025, le public découvrira le quotidien des jeunes accompagnés par ce programme, notamment engagé dans la prévention du décrochage scolaire.

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Réalisés à dix ans d'intervalle, ces deux regards photographiques en noir et blanc mettent en perspective les parcours des jeunes, leurs conditions de vie et les enjeux liés à l'accès à l'éducation.

La photographie au croisement de la danse et de la mode

Au-delà de leur dimension artistique, les clichés invitent à réfléchir à l'égalité des chances, à la transmission et au rôle de l'accompagnement éducatif dans la construction de l'avenir.

Le programme se poursuivra du 10 au 14 novembre avec « AFFEKT », une exposition individuelle de Faly Randrianjatovo. À travers une sélection de moins de vingt photographies, l'artiste explore les relations entre la danse, le mouvement, le corps et la mode. Cette proposition contemporaine met en dialogue plusieurs disciplines artistiques et offre une autre perspective sur la photographie de mode. Le vernissage est prévu mardi 10 novembre à 11 heures, à l'Alliance française d'Antananarivo.

Dans le prolongement de cette exposition, des ateliers d'initiation à la photographie de mode seront organisés les 11, 12 et 13 novembre, à partir de 14 heures. Animées par Faly Randrianjatovo, en collaboration avec l'Agence Totem et Modus Mode, ces séances seront accessibles sur inscription et moyennant une participation financière.

Des actions de médiation compléteront également cette programmation. Des visites commentées seront notamment proposées aux apprenants de l'Alliance française et aux élèves d'établissements scolaires afin de les familiariser avec l'art photographique et de favoriser leur découverte des œuvres.

Le festival SAR'nao réaffirme ainsi son engagement en faveur de la création artistique et des initiatives culturelles locales. À travers ces deux rendez-vous, il entend offrir un espace d'expression aux photographes, encourager la transmission et rapprocher la création contemporaine de différents publics.