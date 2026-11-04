Ethiopie/Sénégal: Dakar 2026 - L'Éthiopienne Elsabet Amare porte ses rêves de course d'Injibara à Dakar

Elsabet Amare, coureuse éthiopienne, posant pour une photo en octobre 2026.

Inspirée par son père et par Meseret Defar, figure éthiopienne de la course de fond, Elsabet Amare, 17 ans, se prépare à représenter son pays aux Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. La coureuse espère que son parcours encouragera d’autres jeunes athlètes de sa ville natale, Injibara.

Avant une course, la coureuse éthiopienne Elsabet Amare s’efforce de rester positive. Alors qu’elle se prépare à représenter une nation réputée pour ses grands coureurs, elle espère que les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 lui offriront une nouvelle occasion de remporter des médailles.

À 17 ans, elle a déjà démontré ses capacités sur une grande scène. Lors d’une compétition des moins de 18 ans au Nigeria en 2025, elle a attendu les derniers instants du 800 mètres pour passer à l’offensive.

World Athletics a décrit sa fin de course comme « une leçon de tactique ». Elsabet est restée derrière la Kényane Vicody Chemutai jusqu’aux 200 derniers mètres, avant d’accélérer pour s’imposer en 2 min 02 s 96.

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« Je sais que j’ai une bonne capacité à finir fort, et c’est ce que j’ai exploité », a-t-elle déclaré.

Elsabet avait remporté l’argent sur 1 500 mètres lors de la même compétition avant de s’aligner sur le 800 mètres.

« J’étais déterminée à remporter l’or sur 800 mètres », a-t-elle expliqué.

Avoir manqué l’or dans la première course l’a poussée à saisir l’occasion suivante, comme elle l’a déjà fait en poursuivant sa passion pour la course à pied.

Elsabet a grandi à Injibara, une ville de la zone Awi, dans la région éthiopienne de l’Amhara, à environ 440 kilomètres d’Addis-Abeba. Elle attribue à son père le mérite d’avoir éveillé son intérêt pour ce sport.

« J’ai commencé à courir grâce à mon père. Il aimait l’athlétisme. Il suivait ce sport en lisant des magazines et en regardant la télévision », raconte-t-elle.

Son père l’a encouragée à se lancer dans ce sport, explique-t-elle, sans jamais la forcer à courir. Inspirée par lui, elle a commencé à participer à des compétitions scolaires et à représenter son école dans des tournois.

Professeur d’histoire dans le secondaire, son père ne lui a jamais fait cours, mais lui parlait des grands athlètes éthiopiens.

« Il regardait des athlètes comme Haile Gebrselassie, Kenenisa Bekele, Tirunesh Dibaba et Meseret Defar », dit-elle.

« J’ai découvert ces athlètes à l’école et j’ai lu des passages sur eux dans notre manuel scolaire. »

Une athlète en particulier a retenu son attention.

« En grandissant, Meseret était l’athlète que j’admirais », confie Elsabet.

Elle admirait la résilience de Defar et sa volonté de gagner, et voulait lui ressembler.

Elsabet évoque également le soutien dont les jeunes athlètes bénéficiaient au sein de leur communauté à Injibara.

« Pendant mon enfance, la communauté soutenait tous les jeunes athlètes qui aspiraient à réussir sur les grandes scènes. Il y avait un programme dans le cadre duquel je m’entraînais, et les programmes comme le nôtre bénéficiaient d’un soutien », explique-t-elle.

Ses enseignants l’ont eux aussi aidée à poursuivre son rêve. L’éducation physique était sa matière préférée, et elle a persévéré dans l’athlétisme même s’il était difficile de concilier entraînement et travail scolaire.

« Mes enseignants m’ont soutenue dès qu’ils ont su que j’avais commencé à courir. Ils m’autorisaient à participer aux compétitions et m’aidaient à rattraper mes cours à mon retour », précise-t-elle.

L’équipe éthiopienne d’athlétisme s’entraîne depuis six mois, indique-t-elle. « Avec la grâce de Dieu, nous espérons réussir à Dakar. »

À l’approche des Jeux, Elsabet affirme que le soutien de son entourage lui a donné confiance.

« Mes entraîneurs me soutiennent et me motivent toujours. Je suis bien préparée, mais pas stressée. Je donnerai le meilleur de moi-même. »

Elle espère que le soutien aux jeunes coureurs de sa région d’origine se poursuivra.

« Dans la région où j’ai grandi, il existe un soutien, mais il doit se poursuivre. Il y a tellement de coureurs talentueux là-bas. »

Tout comme Meseret Defar l’a inspirée, Elsabet souhaite que son propre parcours inspire les athlètes qui lui succéderont.