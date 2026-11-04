Ile Maurice: MauStats s'enrichit de 14 nouveaux modules

Familiariser les équipes avec les nouvelles fonctionnalités de la plate- forme MauStats et renforcer leur maîtrise des outils statistiques. C'était l'objectif des formations organisées par Statistics Mauritius du 19 au 28 octobre à l'hôtel Labourdonnais Waterfront, dans le cadre de la deuxième phase de développement de la plateforme, menée en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Les sessions s'adressaient aux utilisateurs, aux gestionnaires de données et au personnel de soutien informatique.

Cette deuxième phase comprend 14 nouveaux modules couvrant plusieurs domaines économiques. Ils concernent notamment les prix à la consommation, à l'importation et à l'exportation, les prix à la production agricole et manufacturière, les coûts de construction, les prix de l'immobilier résidentiel, la production industrielle, les taux de salaire, les voyages et le tourisme. D'autres fonctionnalités ont été intégrées, notamment pour les enquêtes en ligne ainsi que le codage et la classification assistés par l'intelligence artificielle. La plateforme permet également des échanges avec d'autres systèmes informatiques grâce aux Application Programming Interfaces.

Les formations ont combiné démonstrations et exercices pratiques autour des différentes étapes de la production statistique, de la saisie à la publication, en passant par la valida- tion, le traitement et la vérification. Les séances destinées au personnel informatique ont porté sur l'administration de la plateforme, la résolution des problèmes techniques, la surveillance du système ainsi que les procédures de sauvegarde et de récupération.

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Un volet spécifique a été consacré aux outils de MauStats permettant de suivre les Objectifs de développement durable (ODD). Des représentants d'agences des Nations unies et de partenaires internationaux du développement ont participé à des séances sur le tableau de bord et ses indicateurs. Ces fonctionnalités répondent notamment aux recommandations formulées dans les examens nationaux volontaires de Maurice pour la période 2019-2024, qui avaient relevé la nécessité d'améliorer l'accessibilité des statistiques, de combler les lacunes existantes et de renforcer le suivi des engagements du pays.

Pour Chettun Arianaick, directeur par intérim de Statistics Mauritius, des statistiques fiables et actualisées sont indispensables pour évaluer les progrès réalisés dans le cadre des ODD et préparer les rapports nationaux et internationaux.

Sujitha Sekharan, responsable par intérim du bureau du PNUD pour Maurice et les Seychelles, a, pour sa part, insisté sur la nécessité d'évaluer les effets des politiques de développement sur les conditions de vie de la population. Elle a rappelé que cet enjeu est particulièrement important pour Maurice, confronté aux effets du changement climatique, aux vulnérabilités économiques et à l'évolution de ses besoins.