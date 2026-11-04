Ile Maurice: «Diyas» - Chez les Ramdoyal, un savoir-faire transmis de père en fils

À l'approche de Divali, les lampes en terre cuite ou diyas prennent forme dans l'atelier de Royal Pottery, à Poste-de-Flacq. Derrière ces objets qui viendront illuminer les foyers se trouve un travail qui demande patience et savoir-faire. Depuis près de 40 ans, Satish Ramdoyal façonne la terre et a progressivement transmis son métier à son fils Deepak, qui a grandi au rythme de cette activité familiale.

Avant de devenir une petite lampe destinée aux célébrations du Divali, la terre rouge parcourt plusieurs étapes. Elle est d'abord récupérée, notamment dans la région de Terre-Rouge, puis transportée jusqu'à l'atelier. Sur place, elle est placée dans de grands fûts remplis d'eau et laissée à tremper une nuit.

Le lendemain, elle est retirée, puis broyée et travaillée. De l'eau est ajoutée afin d'obtenir une pâte adaptée au façonnage.

Une fois les lampes formées, elles doivent être exposées au soleil pour sécher avant de passer à la cuisson. Soumises à une forte chaleur, elles durcissent et deviennent solides. Un processus qui demande du temps et plusieurs manipulations avant que les lampes soient prêtes à être utilisées.

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Derrière cette activité se trouve Satish Ramdoyal, 59 ans. Il pratique ce métier depuis plusieurs décennies. Il ne l'a pas hérité de ses parents. Après avoir quitté l'école alors qu'il était jeune, il a commencé à apprendre cet artisanat. Au fil des années, il s'est familiarisé avec les différentes étapes de la fabrication et avec les produits réalisés dans l'atelier.

Deepak Ramdoyal et son père, Satish.

Fort de l'expérience acquise, il s'est mis à son compte et a ouvert sa propre entreprise à Poste-de-Flacq. Aujourd'hui, il compte près de 40 ans d'expérience dans le domaine. C'est devenu une activité familiale qui continue de faire vivre un savoir-faire artisanal.

Transmission naturelle

Deepak Ramdoyal, 34 ans, fils de Satish, raconte avoir commencé à apprendre le métier dès l'âge de huit ans. En grandissant, il a observé son père, découvert les différentes étapes de la fabrication et a progressivement pris part au travail, apprenant gestes et techniques de ses aînés. Il continue à apprendre et à améliorer son savoir-faire avec l'expérience. Il affirme que ce métier lui correspond et qu'il est heureux d'avoir suivi cette voie.

L'entreprise emploie huit personnes qui participent aux différentes tâches. Au-delà de la fabrication, c'est aussi une organisation qui s'est développée au fil du temps, autour d'une activité que la famille souhaite faire perdurer.

Des modèles qui ont évolué

Au fil des années, les habitudes et les demandes des clients ont changé. Satish Ramdoyal se souvient qu'autrefois, les familles utilisaient principalement un modèle simple de diya pour Divali. Aujourd'hui, les choix sont plus variés.

Deepak Ramdoyal participe également à la réalisation de différents modèles, façonnant des lampes à quatre ou cinq compartiments, utilisées lors de prières et de célébrations religieuses. Il a appris à façonner différentes formes, à développer des designs plus élaborés et des décorations afin de répondre à la demande des clients.

Pour lui, ces lampes représentent bien plus que de simples objets à vendre. Il dit ressentir une réelle satisfaction lorsqu'il voit les clients repartir avec leurs achats. Attaché à cette tradition, il encourage les familles à continuer à utiliser ces lampes pendant Divali.