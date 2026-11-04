Madagascar: Entrepreneuriat féminin d'analamanga - Le Women in Business Forum clôture une décennie d'engagement

La FEA célèbre ses 10 ans les 25 et 26 novembre avec le Women in Business Forum 2026. Plus de 200 participantes sont attendues à ce rendez-vous consacré à l'entrepreneuriat féminin.

Les 25 et 26 novembre, Femmes Entrepreneures d'Analamanga (FEA), antenne régionale du Groupement des Femmes Entrepreneures de Madagascar (GFEM), signe le temps fort de ses 10 ans avec le Women in Business Forum 2026, placé sous le thème « Upgrade Together ». Plus de 200 participantes y sont attendues, aux côtés de banques, d'acheteurs, de financeurs et d'experts, pour un rendez-vous pensé pour faire changer d'échelle les entreprises dirigées par des femmes.

De la nécessité à l'ambition

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« Hier, de nombreuses femmes malgaches entreprenaient d'abord par nécessité. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses à se lancer par conviction, par ambition ». Ce constat de Tantely Rakotomalala, présidente régionale de la FEA, illustre l'évolution de l'entrepreneuriat féminin à Madagascar. Commerce, agribusiness, textile, tourisme, services, numérique : les femmes cheffes d'entreprise sont présentes dans tous les secteurs de l'économie. Mais entre le potentiel d'une entreprise et sa pleine expression, l'écart reste réel. « Il manque parfois une information, un financement, un marché, un partenaire ou simplement une porte qui s'ouvre au bon moment », poursuit-elle.

Désormais, le défi ne consiste plus uniquement à créer des entreprises, mais surtout à leur permettre de se développer. Cela passe notamment par l'accès aux grands marchés, la valorisation des offres commerciales, la constitution de dossiers solides pour convaincre les banques et les investisseurs, ainsi que la recherche de partenaires et de réseaux adaptés. Autant de conditions déterminantes pour permettre aux entreprises de dépasser le stade de la stagnation et de contribuer durablement à la création d'emplois et de richesses.

« Derrière chaque entreprise créée ou développée par une femme, ce sont des emplois, des familles, des territoires et notre économie tout entière qui avancent », rappelle Fanja Razakaboana, présidente nationale du GFEM.

Depuis 2016, la FEA et le GFEM multiplient les initiatives en faveur de l'entrepreneuriat féminin. En 2018, la FEA lance le Women in Business Forum, devenu progressivement un rendez-vous de référence consacré à l'entrepreneuriat et au leadership des femmes à Madagascar. Les trois premières éditions, organisées en 2018, 2019 et 2022, ont rassemblé plus de 700 participants et intervenants.

Le réseau a ensuite franchi les frontières. Sous la coordination du GFEM, Madagascar a accueilli en 2024 la 5e édition du COMFWB Trade Fair and Conference, le rendez-vous de la Fédération des femmes d'affaires du COMESA, puis, en 2025, le Comité mondial des Femmes Chefs d'Entreprises Mondiales (FCEM).

Dix ans d'initiatives pionnières

Tout au long de l'année, la FEA anime un programme continu de masterclass, de rencontres BtoB « MeetTheMarket », de petits-déjeuners d'affaires et de mentorat. En 2026, ses activités ont totalisé 473 participations et mobilisé 27 entreprises et organisations lors du BtoB MeetTheMarket. L'association réunit aujourd'hui 80 membres actives, à la tête de plus de 150 entreprises. Le GFEM fédère, pour sa part, au niveau national, plus de 250 cheffes d'entreprise à travers ses 10 antennes régionales.

L'édition 2026 assume un parti pris : chaque séquence doit déboucher sur une action concrète. Le 25 novembre au matin, l'université d'Ankatso accueille « Upgrade the Next Generation », un pré-événement destiné aux étudiantes et jeunes porteuses de projet, pour susciter le déclic et ouvrir le champ des possibles.

Le lendemain, les activités se poursuivront au Novotel Convention Alarobia autour des principaux leviers de croissance des entreprises. Les participantes pourront notamment mieux cerner les attentes des grands acheteurs, apprendre à valoriser leurs offres et développer des relations professionnelles stratégiques. L'après-midi, un Finance Lab réunit banques, institutions de microfinance, fonds et partenaires techniques et financiers. Six entreprises à potentiel pitchent devant des financeurs, avant une Deal Room où les rencontres se transforment en rendez-vous, en commandes ou en partenariats. La journée se conclut par la célébration des 10 ans de la FEA.

Le forum s'adresse aux cheffes d'entreprise en quête d'une croissance réelle, comme aux entrepreneures émergentes qui veulent s'inspirer de parcours éprouvés. Il concerne tout autant l'écosystème qui les entoure : les banques, qui y rencontrent une clientèle structurée et ambitieuse ; les entreprises acheteuses, en quête de fournisseurs fiables ; les investisseurs, à la recherche de projets à fort potentiel ; les experts et mentors, dont l'accompagnement trouve ici un terrain d'application immédiat. Et la FEA regarde déjà plus loin : 42 actions sont programmées en 2027 aux côtés du GFEM, dédiées à propulser davantage la croissance de ses membres. « 10 ans ne sont pas une fin. Ils sont un socle », conclut Fanja Razakaboana.