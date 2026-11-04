Madagascar: Coopération - Le Japon soutient la valorisation des minerais

Madagascar bénéficiera d'un don japonais de 300 millions de yens, soit environ 8,6 milliards d'ariary, pour renforcer l'exploration de ses ressources minières. Officialisé le 3 novembre 2026 au ministère des Affaires étrangères, à Anosy, ce financement permettra de doter l'Université d'Itasy d'équipements scientifiques. L'objectif est de mieux identifier les minerais présents dans le sous-sol malgache et de favoriser leur valorisation locale afin d'accroître les retombées économiques pour le pays.

Ce don s'inscrit dans le Programme de développement économique et social du Japon pour 2026. La cérémonie a été marquée par la signature de deux documents. La ministre des Affaires étrangères, Alice N'Diaye, et Yamada Shigechika, chargé d'affaires par intérim de l'ambassade du Japon à Madagascar, ont signé un échange de notes officialisant cette coopération. Le ministre de l'Économie et des Finances, le Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison, et Kosuke Odawara, représentant résident de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), ont ensuite signé l'accord de don relatif au projet.

L'Université d'Itasy recevra notamment un spectromètre de fluorescence X et un diffractomètre à rayons X. Ces équipements permettront d'analyser plus précisément la composition des minerais et d'appuyer les recherches géologiques. Madagascar dispose de ressources minières déjà exploitées, notamment l'ilménite et le chrome. Toutefois, le manque de moyens techniques limite encore les recherches sur d'autres minerais stratégiques, comme le graphite et le béryllium. « L'exploration de ces ressources stratégiques repose essentiellement sur des informations géologiques fiables, précises et scientifiquement validées », souligne Yamada Shigechika.

Grâce à ces équipements, les enseignants-chercheurs et les ingénieurs pourront effectuer des analyses plus approfondies, mieux évaluer le potentiel des ressources minières et développer des compétences spécialisées. Le projet contribuera ainsi à renforcer l'expertise nationale et à lever certains obstacles techniques à l'exploration minière.

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Pour Madagascar, l'enjeu est de mieux tirer parti de ses ressources naturelles. Une connaissance plus précise des minerais disponibles pourrait éclairer les décisions d'investissement et encourager le développement de nouvelles activités industrielles. Il s'agit notamment de favoriser la transformation des minerais sur place afin de ne plus se limiter à leur exportation à l'état brut.