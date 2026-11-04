Madagascar: Fonction publique - L'État prévoit de créer vingt mille postes en 2027

4 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)

Le gouvernement prévoit l'ouverture de 19 584 postes dans la Fonction publique en 2027, selon le projet de loi de finances. Il entend renforcer les effectifs en fonction des besoins, tout en maîtrisant les dépenses publiques.

Une partie de ces postes permettra de remplacer les agents quittant définitivement l'administration. Les prévisions font état de 4 447 départs à la retraite et de 843 autres cessations définitives de fonctions, notamment pour démission, décès ou révocation, soit 5 290 départs au total.

Après leur remplacement, l'augmentation nette des effectifs atteindrait 14 294 agents à l'échelle nationale. La répartition des postes tient compte des qualifications recherchées, des capacités d'accueil des ministères et du calendrier de sortie des écoles de formation.

Les secteurs de la santé, de l'éducation, de la justice, de la sécurité publique et de la défense concentreront 81,51 % des postes prévus. L'objectif est de combler les déficits de personnel sur le terrain, de mieux desservir les zones enclavées et de faciliter l'accès aux services publics de base.

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Selon l'exposé des motifs, ces recrutements visent à renforcer les effectifs là où les besoins sont les plus importants. Le gouvernement entend parallèlement préserver l'équilibre des finances publiques, maîtriser la masse salariale et moderniser l'administration.

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