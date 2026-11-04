Madagascar/Sénégal: J.O de la jeunesse/Rugby à VII- Les Ladies Makis ramènent une première médaille olympique

Les Ladies Makis U18 ont écrit une nouvelle page dans l'histoire du sport de la Grande Île. En décrochant le bronze, elles offrent la toute première médaille olympique à Madagascar.

L'exploit est historique. Les Ladies Makis U18 ont hissé Madagascar sur un podium olympique pour la première fois de son histoire. Au complexe Iba Mar Diop, les jeunes Malgaches ont conclu leur tournoi sur une victoire convaincante face à la République tchèque (26-10), confirmant leur supériorité déjà affichée en phase de groupes où elles s'étaient imposées 19 à 5.

Mais avant de savourer cette consécration, les Malgaches ont dû disputer une demi-finale exigeante face au Kenya. La rencontre a rapidement tourné à l'avantage des adversaires. Après seulement deux minutes de jeu, les Kenyanes ont profité d'un manque de plaquage dans la défense malgache pour inscrire un premier essai, rapidement suivi d'un second pour rejoindre les vestiaires sur le score de 10 à 0.

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En seconde période, les Ladies Makis ont tenté de réagir en inscrivant un essai et en ramenant la marque à 5-10. Cependant, le Kenya a scellé sa victoire avec une troisième réalisation (15-5), décrochant son billet pour la finale face à l'Australie. La rencontre a également été marquée par la sortie sur civière d'une joueuse malgache, blessée en première mi-temps.

Loin de se laisser abattre par ce revers, les Ladies Makis ont su trouver les ressources nécessaires pour aborder la « petite finale » face à la République tchèque. Elles ont rapidement pris les commandes du match grâce à un premier essai transformé (7-0). Malgré la réplique des Tchèques qui sont revenues à 5-7, les Malgaches ont repris le contrôle des débats pour regagner les vestiaires avec une avance confortable de 14 à 5.

Au retour des vestiaires, les jeunes Malgaches ont poursuivi leur domination. Deux nouveaux essais, dont un transformé, ont porté le score à 26-5. La dernière réalisation tchèque n'a pas remis en cause le succès malgache (26-10).