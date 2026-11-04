Madagascar: Fin d'année - Les préparatifs de Noël commencent

4 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa

L'effervescence commerciale commence à se faire sentir à Behoririka.À l'approche des fêtes de fin d'année, les premiers articles festifs et les jouets sont déjà proposés dans quelques magasins.

Les commerçants prennent progressivement leurs dispositions pour répondre à la demande, notamment ceux qui approvisionnent les marchés des régions. Sarobidy Miaro a déjà commencé à mettre en vente différents articles de fête et des jouets. Elle constate également l'arrivée progressive de commerçants venant des régions pour constituer leurs stocks. Ces derniers préfèrent anticiper leurs achats afin de préparer leurs activités avant la période de forte demande.

Les préparatifs concernent également le secteur de l'importation. Un agent du secteur affirme que les conteneurs contenant les marchandises destinées à cette période arrivent progressivement. Cet approvisionnement échelonné devrait permettre aux commerçants de disposer de stocks suffisants pour répondre à la demande du marché.

À Behoririka, cette mobilisation anticipée illustre l'importance des fêtes de fin d'année pour les acteurs du commerce. Entre la mise en vente des premiers produits et l'arrivée des marchandises, les préparatifs sont déjà engagés à tous les niveaux.

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