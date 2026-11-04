Madagascar: Grand Rallye de l'île - Le titre se joue à Moramanga

Le Grand Rallye de Madagascar, organisé par la fédération à la mi-novembre, se déroulera à Moramanga. Les trois premiers du classement provisoire peuvent encore décrocher le titre.

Une dernière manche décisive. Rien n'est encore joué après le Rallye Tour de Tana, quatrième manche du championnat national. Le 46e Grand Rallye de Madagascar by Orange, cinquième et dernière manche du championnat de Madagascar des rallyes, déterminera le champion de la saison 2026.

Les trois premiers du classement provisoire, à savoir Frédéric Rabekoto (127 points), au volant d'une Mitsubishi Yas, Olivier Ramiandrisoa (115 points), sur une Mitsubishi Evo X Motul, et Mathieu Andrianjafy (105,5 points), sur une Subaru Impreza, restent en lice pour le titre.

Organisé par la Fédération du sport automobile de Madagascar (FSAM), ce dernier rallye de la saison, affecté d'un coefficient 2, se déroulera à Moramanga. Il s'agira de la deuxième manche disputée hors de la capitale, après le Rallye du Boeny, organisé à Mahajanga en août. Treize épreuves spéciales, dont huit différentes, totalisant 164,16 km, attendent les concurrents les 13, 14 et 15 novembre. Avec les liaisons, la distance totale s'élève à 292 km.

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Course au titre

La lutte pour le titre reste ouverte, tant au classement général que dans les différents groupes et classes. Les trois premiers du classement provisoire se sont partagé les victoires lors des quatre manches nationales déjà disputées.

Les deux premières manches du championnat, organisées respectivement par le club FMMSAM fin mai et par l'ASACM fin juin, ont été remportées par l'équipage Mathieu Andrianjafy-Nathanael Young, sur Subaru Impreza. Sextuple champion national, Mathieu Andrianjafy a confirmé sa participation après son coup de gueule réclamant une amélioration de l'organisation ainsi qu'un renouvellement et une diversification des épreuves spéciales.

Le Rallye du Boeny, disputé à Mahajanga à la mi-août, a été remporté par le duo Frédéric Rabekoto-Andry Tahina Rakotomalala Andrianjafy, au volant d'une Mitsubishi Yas. Le récent Rallye Tour de Tana, organisé par le club Asa Tana, a quant à lui été dominé par Olivier Ramiandrisoa et Mahenintsoa Randriambolona, aux commandes d'une Mitsubishi Evo X Motul. Cette ultime manche promet donc du suspense et s'annonce électrique.