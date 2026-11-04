Madagascar: Mode éthique et durable - Ida Rakotomanga séduit le jury

Ida Rakotomanga remporte la quatrième édition du concours Mode éthique et durable avec « Ry tiako ». Le styliste allie création graphique, artisanat et matières locales.

Une lettre d'amour racontée à travers la soie, cousue, brodée et imprimée sur les vêtements. C'est cette démarche artistique originale qui a permis à Ida Rakotomanga de se distinguer lors de la quatrième édition du concours Mode éthique et durable. À travers sa collection « Ry tiako », le créateur conjugue expression personnelle, patrimoine culturel malgache et engagement environnemental. Une récompense qui vient couronner un travail collectif et conforter sa vision d'une mode à la fois artistique et responsable.

Pour Ida Rakotomanga, cette victoire représente avant tout un immense soulagement et une profonde fierté, partagée avec son équipe. « C'est le fruit d'un travail collectif, et voir tout cet effort récompensé procure un vrai sentiment d'accomplissement. C'est aussi la preuve que ma vision résonne et touche les gens », confie-t-il.

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À travers « Ry tiako », le styliste raconte l'histoire d'un homme qui peine à exprimer ses émotions, malgré un amour et un espoir débordants. La collection prend ainsi la forme d'une lettre dont les messages se déclinent sur les vêtements, à travers la broderie, la peinture, la sérigraphie, le crochet et la couture. Chaque tenue porte une part de son histoire, tout en faisant écho à la culture.

Sa particularité réside notamment dans son approche graphique du vêtement. Graphiste de formation, Ida Rakotomanga transpose son regard sur le stylisme en donnant du relief et de la profondeur à ses créations. Il explore différentes techniques artisanales, notamment la pyrogravure, la sérigraphie, le pochoir, le crochet et la broderie. Pour cette collection, il a privilégié la soie, notamment le landy be, le landy kely ainsi que des tissus de soie commercialisés sur le marché local.

Du travail manuel au stylisme

À ces matières, Ida associe une démarche d'upcycling à travers la réutilisation de rebuts de cuir, de fils et de textiles. Une manière de transformer des matériaux délaissés en éléments artistiques et de défendre une mode circulaire, attentive à l'environnement et respectueuse des savoir-faire artisanaux.

Depuis son enfance, Ida Rakotomanga nourrit un intérêt particulier pour la création manuelle. Dessin, couture, bricolage et transformation des matières constituent très tôt son univers. Habitué à imaginer et à concrétiser ses idées, il développe naturellement une approche personnelle, sans chercher à suivre systématiquement les tendances ou les chemins empruntés par les autres.

Cette passion prend progressivement une dimension professionnelle avec le lancement de sa marque MVG (Mbala Vita Gasy). À ses débuts, l'enseigne se consacre essentiellement à la personnalisation de T-shirts, notamment par la peinture à main levée, la sérigraphie et différentes techniques de marquage textile. Au fil des commandes, les attentes de sa clientèle l'amènent toutefois à explorer d'autres formes de création vestimentaire. En acceptant de sortir de son domaine initial, il découvre progressivement le stylisme. Chaque nouveau projet devient alors une occasion d'apprentissage et d'expérimentation.