Madagascar: Danse - Julie Iarisoa fait dialoguer tradition et danse contemporaine

À travers son projet « Rodo », la danseuse Julie Iarisoa explore les vertus des danses traditionnelles de guérison et leurs liens avec les pratiques chorégraphiques contemporaines.

Le patrimoine chorégraphique malgache franchit les frontières et nourrit de nouvelles formes d'expression artistique. À La Réunion, Julie Iarisoa fait se rencontrer héritage et création contemporaine à travers « Rodo », un projet présenté dans le cadre de la septième édition du festival Souffle de l'océan Indien (Souffle O.I #7). La danseuse malgache y explore les liens entre les rituels de guérison et les recherches chorégraphiques actuelles.

Au coeur de cette démarche figurent deux danses traditionnelles : le Rodoringa, originaire du sud de Madagascar, et le Rodona, pratiqué dans le Centre-Est. Associées à des cérémonies de guérison, elles reposent notamment sur l'énergie du mouvement et les vibrations sonores. L'artiste reprend et transforme ces éléments dans ses créations pour donner une nouvelle résonance à ces pratiques ancestrales.

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Avec « Rodo », Julie Iarisoa interroge le pouvoir du mouvement sur le corps et l'esprit. « La danse ne se limite pas à une recherche esthétique ou à une performance physique. Elle constitue également un espace de soin, de reconnexion avec soi-même et de bien-être », confie l'artiste. La chorégraphe établit ainsi un dialogue entre les héritages culturels malgaches et les expressions contemporaines, tout en explorant la dimension thérapeutique de la danse.

Sa participation au festival comprend également un atelier de pratiques partagées avec Low Kaf, spécialiste du hip-hop. Prévu ce jour au parc urbain de Ravine Blanche, à Saint-Pierre, cet atelier fera dialoguer la danse contemporaine inspirée de la technique Maray, portée par Julie Iarisoa, avec l'univers du hip-hop.

À travers ces espaces d'échange, Lalanbik qui est Centre de Développement Chorégraphique National (CDCN) - océan Indien, basé à Saint-Pierre à la Réunion, encourage les rencontres entre danseurs amateurs et professionnels et favorise la circulation des pratiques chorégraphiques dans l'océan Indien. Cette initiative contribue à rapprocher les disciplines et à mettre en lumière la diversité des danses de la région.