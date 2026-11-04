Madagascar: Mahajanga - Le départ des commerçants et taxis-brousse ajourné

4 Novembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Le projet d'assainissement et de réorganisation des activités commerciales à Mahajanga se poursuit progressivement. Les occupants de l'avenue d'Ambovoalanana, entre l'hôtel de ville et le marché d'Analakely, bénéficient finalement d'un nouveau sursis avant leur départ définitif.

À l'issue d'une rencontre tenue il y a une dizaine de jours avec les responsables de la délégation spéciale de la commune de Mahajanga, les commerçants et les coopératives régionales ont obtenu un accord sur le report de leur déplacement.

Initialement sommés de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, les occupants avaient déjà obtenu une première prolongation d'une semaine. Ils peuvent désormais rester temporairement sur place, sous certaines conditions, en attendant que les sites destinés à les accueillir soient opérationnels.

Les intéressés ont justifié leur demande par l'indisponibilité des infrastructures et des emplacements prévus pour leur relogement. Les représentants des commerçants d'Ambovoalanana se sont ainsi engagés à respecter les consignes municipales durant cette période transitoire.

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La fédération des transporteurs régionaux a également accepté le principe du déplacement, tout en sollicitant un délai supplémentaire. La gare routière d'accueil, prévue à Aranta, n'est pas encore prête.

« La municipalité a accepté qu'on reste encore sur place. La gare routière prévue pour les coopératives de la zone régionale n'est pas encore achevée. Tandis que les panneaux solaires sont encore étalés à Fiofio, on attend qu'ils soient enlevés avant que les commerçants puissent occuper cet espace », a déclaré le porte-parole des occupants de l'avenue d'Ambovoalanana.

En attendant leur départ, les premiers changements sont déjà visibles. Depuis plusieurs jours, des opérations de démolition sont menées et les kiosques ainsi que les pavillons ont été reculés afin de libérer les trottoirs. Un passage de deux mètres doit désormais être réservé aux piétons.

Le stationnement des véhicules est également réorganisé. Ceux-ci doivent désormais être garés le long des trottoirs et non plus en travers de la chaussée, afin de garantir la fluidité de la circulation sur cette portion de l'avenue.

« Des commerçants en pleurs étaient venus pour supplier le report de leur départ. Nous avons accepté, mais nous ne ferons pas marche arrière pour le projet d'embellissement de la ville. Je ne tolérerai pas l'indiscipline. Le développement de la ville de Mahajanga sera réalisé, quoi qu'il advienne », a soutenu le président de la délégation spéciale, Guy Dolsain Arvely.

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