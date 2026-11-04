Madagascar: Assassinat - La grand-mère de Raïssa condamnée aux travaux forcés à perpétuité

Jugée pour le meurtre de la petite Raïssa, 9 ans, sa grand-mère a été condamnée hier aux travaux forcés à perpétuité. Un adolescent écope de dix ans de prison.

Le procès du meurtre de Raïssa, une fillette de 9 ans dont le corps avait été retrouvé le 10 mai 2025 dans une fosse d'évacuation des eaux usées à Antohomadinika, près des 67 Ha, s'est tenu hier dans la salle d'audience n° 4 du palais de justice d'Anosy. L'audience s'est déroulée de 13 h 30 à 17 h 30, en présence des parents de la victime, parties civiles, ainsi que de nombreux membres de la famille. Les accusés sont tous des proches de la fillette, parmi lesquels figurent sa grand-mère paternelle et la sœur de celle-ci.

À l'issue du procès, la grand-mère de Raïssa a été condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Un adolescent, également son petit-fils, a écopé de dix ans de prison. Les autres accusés ont été acquittés au bénéfice du doute.

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L'affaire a été examinée par la cour criminelle ordinaire. Sept accusés ont comparu. La grand-mère de Raïssa et sa sœur étaient placées en détention provisoire, tout comme deux adolescents. Les trois autres personnes étaient sous contrôle judiciaire.

Les accusés ont été appelés un à un à la barre. Le greffier a ensuite procédé à la lecture des pièces du dossier, avant les interrogatoires et la présentation des moyens de défense. La grand-mère de Raïssa a été particulièrement interrogée par les juges, les assesseurs, le ministère public et les avocats. Les autres accusés, ainsi que les parties civiles, ont également été entendus. L'audience concernant les deux mineurs s'est déroulée à huis clos.

Par naïveté

Les débats ont notamment porté sur deux hommes, un père et son fils, qui séjournaient chez la grand-mère de Raïssa depuis plusieurs jours avant le meurtre. Ils auraient disparu le lendemain de la découverte du corps de la fillette, enveloppé dans un sac et jeté dans une fosse d'évacuation des eaux usées. La grand-mère a été longuement interrogée sur leur identité et les raisons de leur présence à son domicile. Elle a apporté peu d'explications, affirmant les avoir hébergés « par naïveté, sans vraiment connaître leurs origines et sans imaginer qu'ils puissent commettre un acte répréhensible ».

Les parents de Raïssa ont également été interrogés sur les raisons pour lesquelles ils mettaient en cause les accusés. La mère a évoqué les éléments découverts, notamment des projections de sang, ainsi que le silence de la grand-mère sur la présence des deux hommes à son domicile. Interrogée sur les dommages et intérêts réclamés, elle a répondu : « Cela ne ramènera pas notre enfant à la vie. Nous ne demandons aucune indemnisation. Nous demandons que la loi soit appliquée à ceux qui l'ont tuée et à leurs complices. »

Après le prononcé du verdict, la mère a déclaré : « Vous avez tous entendu la décision. Nous avions confié l'affaire à la justice, et voilà le jugement qui a été rendu. »

La présence de ces deux hommes chez la grand-mère de Raïssa, ainsi que leur disparition après la découverte du corps, ont été évoquées au cours des débats. Leur situation judiciaire n'a toutefois pas été précisée lors de l'audience.