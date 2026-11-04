Madagascar: La mort de Ratefy, une nécessité d'ordre politique

À partir de nombreuses sources variées, souvent contradictoires, sur la mort du prince Ratefinanahary, Jean Valette essaie d'interpréter l'attitude du gouverneur de Toamasina.

D'après l'archiviste paléo-graphe, il ne fait aucun doute que Ratefy décide de se rendre à Antananarivo dès qu'il est informé du décès de Radama Ier, vers le 15 avril 1828. La lettre qui en fait part, devait être très brève et ne comporter que peu de détails. Néanmoins, elle lui apprend l'accession au trône de Ranavalona Ire et donc l'éviction de son fils Rakotobe ou de la princesse Raketaka, fille du roi défunt. Il ignore encore que son fils est déjà assassiné et sa première réaction serait de se rendre auprès de lui pour défendre « ses droits ».

« C'est donc en tant que chef de parti qu'il quitte Toamasina, vers le 20 août, pour se rendre en Imerina et s'il n'amène avec lui que soixante-dix hommes d'escorte, il pouvait espérer, soit en route soit à Antananarivo, rallier à lui des partisans. »

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Toutefois, entre l'arrivée de la nouvelle du décès du roi et son départ de Toamasina- du 15 au 20 août- il ordonne des mesures de deuil, en particulier en faisant tondre les cheveux de la population et des troupes. Mais il ne semble pas avoir prêté le serment d'allégeance à Ranavalona qu'il ne réalise que le 1er septembre, face à Rainingitabe à Ambatoharana. Il n'envoie pas non plus une délégation à Antananarivo en guise d'hommage.

Après avoir pris avec lui sa femme Rabodosahondra à Vohiboazo, Ratefy arrive à Ambatoharana, entre le 26 et le 28 aout. Il rencontre deux catégories de voyageurs venant d'Antananarivo, d'un côté, les Rev. Bennet et Griffiths, de l'autre, Rainingitabe. En lui communiquant les nouvelles, en particulier le sort de son fils, tous modifient ses projets. L'annonce de l'assassinat de Rakotobe rend désormais inutile toute tentative de défendre des droits qui n'existent plus. De surcroît, « les succès remportés par Ranavalona Ire pour se renforcer sur le trône qu'elle venait de conquérir, auraient rendu dangereuse toute tentative en ce sens », estime Jean Valette.

En outre, la présence de Rainingitabe, à la tête d'une forte troupe, montre que « la reine prenait des mesures pour prévenir toute opposition de la part des proches de Radama en poste sur la côte Est ». De quoi désemparer Ratefy qui a subitement peur et décide d'abandonner une lutte qui lui paraît perdue d'avance. Il renonce à poursuivre son voyage et cherche son salut dans la fuite et dans l'exil à Maurice. D'où sa lettre du 28 août à Sir Charles Colville. « Et bien qu'il ne fasse déjà, en ce moment-là, aucune illusion sur son sort, il essaie néanmoins de prendre des assurances en prêtant, entre les mains de Rainingitabe, l'usuel serment d'allégeance à Ranavalona Ire. »

Ratefy retourne à Toamasina où il demeure au moins jusqu'au 13 septembre. Il a peur. Pourtant cette peur ne l'incite pas à agir. À aucun moment, il n'essaie de se mettre à la tête des troupes pour défendre sa vie. S'il demande l'envoi d'un navire anglais pour venir le chercher, il ne profite nullement de la présence d'un navire français en rade de Toamasina pour s'enfuir, car il ne présente en ce sens aucune requête auprès du commandant Verchère-Raffye. « En un mot, il donne l'impression de s'abandonner à son sort », par rapport à l'attitude du prince Ramanetaka, gouverneur de Mahajanga. Ce dernier essaie de lutter et « s'il y renonce devant les forces envoyées contre lui, il s'enfuit pour ne pas subir le sort de Ratefy », commente l'archiviste-paléo-graphe.

Le 3 septembre, lorsque son sort est scellé puisqu'il reçoit l'ordre de se rendre en Imerina et qu'il est « déjà sans doute » en état d'arrestation, « on peut considérer qu'il n'a jamais fait aucune tentative pour s'enfuir et échapper à son arrestation. La lettre qu'il écrit le 13 septembre, est toute de résignation ».

Plus tard, lorsqu'il joue réellement sa vie, le 28 septembre à Ambatomanga, durant son procès, Ratefy plaide, essayant de se disculper, de montrer la fausseté de l'accusation portée contre lui. « Il ergote alors qu'il aurait dû savoir que sa mort était devenue une nécessité d'ordre politique, et qu'il ne pouvait s'agir que d'un procès truqué monté de toutes pièces. »

Cette passivité de Ratefy étonne Jean Valette. Il s'agit, en effet, d'un personnage important par sa naissance et ses alliances, et par les hautes fonctions dont il est investi. La mort de Radama est susceptible de le rapprocher davantage du trône puisque son propre fils est destiné à ceindre la couronne. « Il avait donc des responsabilités à prendre. »

Pourtant, son premier mouve-ment est de se rendre en Imerina pour appuyer son fils. Il peut le faire sans danger, sûr d'avoir le soutien que lui apporte-rait éventuellement Robin. Car ce dernier ne peut que craindre, en sa qualité d'étranger et de grand favori de Radama, l'accession au trône d'une nouvelle dynastie et les modifications qui en résulte-raient. Enfin, alors qu'il est général et homme de guerre, il n'amène avec lui qu'une faible escorte.