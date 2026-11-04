Madagascar: Toamasina II - Saisie de près de trois cents bois précieux

Les gendarmes chargés de la sécurité du canal des Pangalanes sont de nouveau intervenus contre le transport illégal de bois. Le 28 octobre 2026, vers 2 h du matin, ils ont intercepté une embarcation transportant du bois sans autorisation lors d'une opération de contrôle à Tapakala, dans la commune d'Amboditandroho, district de Toamasina II.

La disposition du chargement a éveillé leurs soupçons et les a conduits à fouiller l'embarcation. Les transporteurs avaient dissimulé le bois au fond du bateau pour le soustraire aux regards. Au total, 278 pièces de bois de différentes essences forestières ont été découvertes : 108 bois ronds, 46 madriers de quatre mètres, 60 madriers de deux mètres, 52 bois équarris de quatre mètres et 12 plateaux de deux mètres.

Les personnes à bord n'ont présenté aucun document justifiant la légalité du transport. Selon les informations recueillies, le chargement était destiné à être vendu dans la ville de Toamasina. Deux hommes ont été interpellés et placés en détention. L'ensemble du bois a été saisi et l'affaire transmise au service de l'Environnement et du Développement durable de la région Atsinanana pour les suites judiciaires.

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Les autorités annoncent la poursuite et le renforcement des patrouilles et des contrôles sur l'ensemble du canal afin de lutter contre l'exploitation abusive des ressources naturelles et les trafics illicites.