Afrique de l'Ouest: UEMOA - Les services marchands financiers en hausse de 15,5% en juillet 2026

Le chiffre d'affaires des services marchands financiers de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a progressé de 15,5% en juillet 2026, en glissement annuel, après une hausse de 14,7% en juin. Dans le même temps, les services marchands non financiers ont enregistré une croissance annuelle de 7,6%, malgré un léger repli de leur activité sur un mois.

D'un mois à l'autre, l'activité des services marchands non financiers a reculé de 0,4% en juillet 2026, après une progression de 0,6% le mois précédent. A l'inverse, les services financiers ont poursuivi leur progression, avec une hausse de 0,4%, contre 2,5% en juin.

En rythme annuel, le chiffre d'affaires des services marchands non financiers s'est accru de 7,6% en juillet, après une augmentation de 5,4% en juin. Cette évolution positive concerne la majorité des pays de l'Union. La Côte d'Ivoire arrive en tête avec une progression de 14,8%, suivie du Togo (+9,7%), du Niger (+7,4%), du Mali (+6,1%), du Burkina Faso (+2,2%), du Bénin (+0,6%) et du Sénégal (+0,2%). En revanche, la Guinée-Bissau a enregistré une forte contraction de 38,7% du chiffre d'affaires de ses services marchands non financiers.

Une progression dans tous les pays pour les services financiers

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Les services marchands financiers affichent une dynamique plus soutenue, avec une hausse annuelle de 15,5% du chiffre d'affaires en juillet 2026, contre 14,7% le mois précédent. Cette progression est observée dans l'ensemble des pays de l'UEMOA. Le Burkina Faso enregistre une hausse de 16,5%, suivi du Mali (+16,2%) et de la Côte d'Ivoire (+16,0%). Le Togo affiche une progression de 15,5%, devant le Bénin (+15,1%), le Niger et le Sénégal (+14,4% chacun). La Guinée-Bissau ferme la marche, avec une augmentation de 10,6%.

Ces évolutions traduisent une progression annuelle des activités de services dans l'Union, portée notamment par la bonne tenue des services financiers, tandis que les services non financiers connaissent des trajectoires contrastées selon les pays.