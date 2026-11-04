Sénégal: Lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) - Le MEN lance une campagne nationale de sensibilisation

Une campagne nationale de sensibilisation aura lieu du 2 au 30 novembre 2026 à travers le Sénégal. Initiée par le ministère de l'Éducation nationale à travers la cellule Genre et Équité, elle a pour but de lutter contre les violences basées sur le genre (VBG), les exploitations et abus sexuels, le harcèlement et les violences numériques, notamment en milieu scolaire.

Le ministère de l'Éducation nationale, à travers la cellule Genre et Équité a entamé ce mardi 2 novembre 2026 une campagne nationale de lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), les exploitations et abus sexuels, le harcèlement et les violences numériques.

Le coup d'envoi a été donné à Diourbel par l'adjoint au gouverneur de la région. À travers cette mobilisation, le ministère de l'Éducation nationale, selon Anna Sow, coordonnatrice de la CGE, entend faire de l'école un environnement sûr et protecteur, où chaque enfant peut apprendre et s'épanouir à l'abri de toute forme de violence.

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Sur le terrain, la caravane de sensibilisation a sillonné plusieurs artères de la ville de Diourbel. Elle a également fait escale dans des écoles, des établissements scolaires et des daaras. Ces différentes étapes ont permis aux autorités, selon une note de la tutelle publiée mercredi, d'échanger avec les apprenants et de les sensibiliser sur les comportements à risque ainsi que sur les moyens de prévenir et de dénoncer les violences.

La caravane a pris fin devant les locaux de l'Inspection d'académie de Diourbel. Aboubacry Sadikh Niang, chef de la circonscription éducative, a invité les élèves à dénoncer les abus et à signaler toutes les formes de violences dont ils pourraient être victimes ou témoins. Un appel qui met en évidence le rôle des apprenants dans la construction d'un environnement scolaire respectueux des droits et de la dignité de chacun.

Après Diourbel, souligne la tutelle, la caravane poursuit sa campagne de sensibilisation dans toutes les régions du Sénégal jusqu'au 30 novembre 2026. Au-delà des mobilisations, l'enjeu pour le ministère, est d'installer durablement une culture de prévention, de vigilance et de responsabilité collective afin que l'école demeure un lieu d'apprentissage, de protection et d'épanouissement pour tous les enfants.