Sénégal: Santé maternelle et infantile au pays - La Première Dame Absa Faye mobilise les partenaires à Londres

4 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

La Première Dame, Absa Faye, et le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, ont effectué une mission à Londres en octobre dernier. Le but est, selon une note de la tutelle publiée mardi soir, de mobiliser des partenaires et des ressources pour renforcer le système de santé sénégalais.

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, et la Première Dame, Absa Faye, ont effectué du 4 au 8 octobre 2026 une mission à Londres, consacrée à la mobilisation de partenaires et de ressources pour renforcer le système de santé sénégalais, notamment la santé maternelle et infantile.

« Inscrite dans le cadre du partenariat entre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et la Fondation nationale Senegal Solidaire, cette mission a permis de porter plusieurs priorités nationales, notamment la santé maternelle, néonatale et infantile, la lutte contre les cancers féminins ainsi que la prévention et la promotion de la santé », renseigne la tutelle.

Au cœur des échanges figurait le développement des pôles Mère-Enfant, un modèle d'organisation des soins articulé autour d'établissements hospitaliers de référence et de structures sanitaires de proximité.

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« Une attention particulière a été accordée au réseau Sud-Est (Tambacounda-Kédougou), identifié comme prioritaire, ainsi qu'au pôle de Diourbel, envisagé comme site de démonstration, avant une extension prévue à Matam et à Kaolack », poursuit le texte.

À travers cette démarche conjointe, le ministère de la Santé et la Fondation nationale Sénégal Solidaire réaffirment leur engagement à mobiliser les partenariats nécessaires pour améliorer durablement l'accès des femmes et des enfants à des soins de qualité.

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