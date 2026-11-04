Afrique: CAF Awards - Les sénégalais nominés dans plusieurs catégories

En plus de Pape Gueye, Ismaila Sarr et Sadio Mané en lice pour le titre de Joueur africain de l'année, le Sénégal place trois noms parmi les nommés des CAF Awards 2026 : un jeune prodige (Ibrahim Mbaye), un gardien d'expérience (Edouard Mendy) et le sélectionneur des champions d'Afrique (Pape Thiaw).

Ibrahim Mbaye, meilleur jeune joueur. L'ailier d'Aston Villa fait partie des 10 nommés. En juin, à 18 ans et 143 jours, il est devenu le plus jeune buteur africain de l'histoire de la Coupe du monde. Il avait aussi marqué la CAN 2025 grâceà ses but, passe et entrées percutantes. Vainqueur de la Ligue 1, de la Coupe de France, de la Ligue des champions ou encore de la Supercoupe d'Europe avec Aston Villa, le crack sénégalais arrive avec des arguments de poids.

Édouard Mendy, meilleur gardien. Le néo retraité international figure parmi les 10 gardiens nommés, aux côtés notamment de Yassine Bounou, Ahmed Reda Tagnaouti, Oussama Benbot et Ronwen Williams.

Pape Thiaw, sélectionneur masculin de l'année. Le technicien sénégalais, qui a dirigé les Lions lors de la CAN, est lui aussi nommé.

Ces nominations confirment la place du football sénégalais parmi les meilleurs du continent.