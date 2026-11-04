Afrique: Joueur africain de l'année - Pape Gueye, Ismaïla Sarr et Sadio Mané parmi les 10 nominés

Le Sénégal sera bien représenté dans la bataille pour le trophée de Joueur africain de l'année 2026, communément appelé Ballon d'Or africain. La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé ce mercredi 04 novembre 2026 la liste des dix nommés, et trois joueurs sénégalais y figurent : Ismaïla Sarr, Sadio Mané et Pape Gueye.

Ismaïla Sarr arrive avec un solide dossier. Avec Crystal Palace, l'ailier a été sacré en Ligue Europa Conférence. Il a aussi été très prolifique : 9 buts en Premier League et 9 autres en compétition européenne sur l'exercice 2025-2026 où il a été meilleur buteur. Il a ensuite prolongé sa belle forme au Mondial, avec quatre réalisations.

Sadio Mané, l'éternel

À 34 ans, Sadio Mané reste incontournable. Sous les couleurs d'Al-Nassr comme avec la sélection, l'ancien attaquant de Liverpool continue de peser. Sa présence dans cette liste est une nouvelle preuve de longévité.

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Pape Gueye, fortes chances

Pape Gueye complète le trio. Auteur d'une belle saison à Villarreal (Meilleur joueur africain de la Liga), le milieu s'est aussi distingué avec les Lions, inscrivant l'unique but de la finale de la CAN 2025 remportée face au Maroc.

Forte concurrence

Le grand concurrent pour les Sénégalais reste le Marocain Achraf Hakimi, tenant du titre, qui sort d'une nouvelle saison exceptionnelle avec le PSG, ponctuée par un sacre en Ligue des champions. Deux de ses compatriotes sont aussi nommés : Brahim Díaz, meilleur buteur de la dernière CAN, et Ismaël Saibari, remarqué au Mondial puis transféré au Bayern Munich.

La liste comporte aussi quelques surprises : l'Ivoirien Amad Diallo (Manchester United), le Congolais Yoane Wissa (Newcastle), le Ghanéen Antoine Semenyo (Manchester City) et le Sud-Africain Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns).

La liste des 10 nominés

· Achraf Hakimi (PSG / Maroc)

· Brahim Díaz (Real Madrid / Maroc)

· Ismaël Saibari (Bayern Munich / Maroc)

· Ismaïla Sarr (Crystal Palace / Sénégal)

· Sadio Mané (Al-Nassr / Sénégal)

· Pape Gueye (Villarreal / Sénégal)

· Amad Diallo (Manchester United / Côte d'Ivoire)

· Yoane Wissa (Newcastle / RD Congo)

· Antoine Semenyo (Manchester City / Ghana)

· Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns / Afrique du Sud)