Tunisie: Football tunisien - Réforme de la FTF, formation et nouvelle loi au programme

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a reconnu, lundi, que les résultats du sport d'élite, notamment le football, demeuraient en deçà des attentes, indiquant que le processus de réforme de la Fédération tunisienne de football (FTF) se poursuivait.

Intervenant lors d'une séance de travail conjointe entre la Commission des services et du développement social du Conseil national des régions et des districts et la Commission parlementaire de l'éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, de la jeunesse et des sports, le ministre a évoqué l'orientation vers la désignation d'un directeur technique chargé des sélections nationales.

Il a également souligné la nécessité de reconstruire le football à la base, à travers le soutien aux centres de formation sportive et leur réhabilitation, notamment celui de Borj Cédria.

Par ailleurs, Sadok Mourali a annoncé que le projet de loi relatif aux structures sportives sera prochainement soumis à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), dans le cadre de la révision du cadre législatif régissant le secteur et de l'amélioration de la gouvernance des structures sportives.