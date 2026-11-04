Tunisie: Football tunisien - Réforme de la FTF, formation et nouvelle loi au programme

3 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a reconnu, lundi, que les résultats du sport d'élite, notamment le football, demeuraient en deçà des attentes, indiquant que le processus de réforme de la Fédération tunisienne de football (FTF) se poursuivait.

Intervenant lors d'une séance de travail conjointe entre la Commission des services et du développement social du Conseil national des régions et des districts et la Commission parlementaire de l'éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, de la jeunesse et des sports, le ministre a évoqué l'orientation vers la désignation d'un directeur technique chargé des sélections nationales.

Il a également souligné la nécessité de reconstruire le football à la base, à travers le soutien aux centres de formation sportive et leur réhabilitation, notamment celui de Borj Cédria.

Par ailleurs, Sadok Mourali a annoncé que le projet de loi relatif aux structures sportives sera prochainement soumis à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), dans le cadre de la révision du cadre législatif régissant le secteur et de l'amélioration de la gouvernance des structures sportives.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.