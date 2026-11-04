Tunisie: Le budget de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie en hausse de 48,2 % pour 2027

Le budget de la mission Industrie, Mines et Énergie prévu dans le projet de budget de l'État pour 2027 s'élève à 7 890,2 millions de dinars, contre 5 325,6 millions en 2026. Cette augmentation de 48,2 %, soit 2 564,6 millions de dinars supplémentaires, s'explique principalement par la hausse des dépenses de soutien aux hydrocarbures.

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Slah Zouari, a présenté ces chiffres mardi 3 novembre 2026, lors d'une séance conjointe de la Commission de l'industrie, du commerce, des ressources naturelles, de l'énergie et de l'environnement de l'Assemblée des représentants du peuple et de la Commission des secteurs productifs du Conseil national des régions et des districts.

Consacrée à l'examen des crédits de cette mission dans le cadre du projet de budget de l'État pour 2027, cette séance a permis au ministre de préciser que leur augmentation résulte essentiellement de la hausse des prix du pétrole sur les marchés internationaux et de ses répercussions sur le coût des subventions aux hydrocarbures.

Selon Slah Zouari, cette évolution des cours s'explique par les tensions et les conflits au Moyen-Orient, ainsi que par les perturbations de la navigation maritime et les attaques dans le détroit d'Ormuz.

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En tenant compte des ressources propres des établissements publics, estimées à 2,6 millions de dinars, les dépenses totales de la mission atteignent 7 892,8 millions de dinars.

Les subventions aux hydrocarbures atteignent 7 090 millions de dinars

L'augmentation concerne principalement les dépenses d'intervention, qui progressent de 48,6 % pour s'établir à 7 823,2 millions de dinars, contre 5 266,3 millions en 2026. Elles représentent près de 99 % du budget total de la mission.

Les dépenses de soutien aux hydrocarbures absorbent la plus grande part de ces crédits. Une enveloppe de 7 090 millions de dinars leur est consacrée pour 2027, contre 4 993 millions en 2026, soit une hausse de 2 097 millions de dinars, correspondant à une progression de 42 %.

Les interventions à caractère de développement passent, quant à elles, de 60,5 millions de dinars en 2026 à 551,8 millions en 2027. Cette forte augmentation provient essentiellement de l'affectation de 500 millions de dinars au programme de financement des engrais chimiques destinés à un usage agricole, au profit du Groupe chimique tunisien.

L'énergie et les mines concentrent l'essentiel des crédits

La répartition des crédits par programme fait ressortir une enveloppe de 7 200,1 millions de dinars pour l'énergie, contre 5 115,8 millions en 2026.

Le programme des mines bénéficie de 508,2 millions de dinars, contre environ 8 millions durant l'année en cours. Cette progression est principalement liée aux crédits affectés au Groupe chimique tunisien.

À l'inverse, les crédits du programme de l'industrie reculent à 169,3 millions de dinars, contre 188,9 millions en 2026. Ceux du programme de pilotage et d'appui s'établissent à 15,3 millions de dinars, un niveau quasiment stable par rapport à l'année précédente.

Les dépenses de rémunération augmentent de près de 20 %, pour atteindre 47,9 millions de dinars, contre 40 millions en 2026, soit une hausse de 7,98 millions de dinars.

Cette évolution résulte de l'augmentation générale des salaires, de l'ajustement du coût des recrutements réalisés en 2025 et 2026 et de l'intégration des agents des centres d'affaires au sein de l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation. Elle prend également en compte les promotions et les recrutements programmés pour 2027.

Le programme de recrutement pour l'année prochaine prévoit ainsi l'autorisation de recruter 106 agents.

Les dépenses de fonctionnement diminuent, pour leur part, de 2,9 %, pour s'établir à 12,1 millions de dinars, contre 12,5 millions en 2026. Les dépenses d'investissement restent fixées à environ 6,9 millions de dinars en crédits de paiement.

Une enveloppe de 45 millions de dinars pour la transition énergétique

Les fonds spéciaux du Trésor bénéficient de crédits d'un montant global de 129,4 millions de dinars. Cette enveloppe comprend 80 millions de dinars destinés au Fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'industrie, des services et de l'artisanat, 45 millions pour le Fonds de transition énergétique et 4,4 millions pour le Fonds de promotion de l'huile d'olive conditionnée.

Les crédits du Fonds de transition énergétique doivent permettre de poursuivre la réduction de l'intensité énergétique de 3 % par an et de porter la part de l'électricité produite à partir des énergies renouvelables à 35 % de la production totale d'électricité à l'horizon 2030.

Selon les projections du cadre de dépenses à moyen terme, les dépenses de la mission Industrie, Mines et Énergie devraient atteindre environ 7 933,6 millions de dinars en 2028, avant de revenir à 7 656,6 millions de dinars en 2029.