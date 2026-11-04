Tunisie: Lutte contre l'évasion fiscale - 1101 contribuables non déclarés identifiés

Le rendement du contrôle fiscal a atteint environ 4 470,9 millions de dinars à fin septembre 2026, contre 4 372,2 millions de dinars durant la même période de 2025, enregistrant une hausse de 2,3 %, selon les données présentées, mardi, par la ministre des Finances, Michket Slama Khaldi.

Le nombre d'interventions du contrôle fiscal ayant abouti à une régularisation à l'amiable est estimé à 113 884, contre 110 679 au cours de la même période de l'année précédente, soit une hausse de 2,9 %, a indiqué la ministre lors d'une réunion conjointe des commissions des finances de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts.

Cette évolution s'explique par l'intensification des opérations de vérification fiscale et des interventions des équipes d'enquête et de lutte contre l'évasion fiscale. Elle est aussi imputée à la poursuite des opérations de recensement sur le terrain visant à élargir l'assiette des contribuables et à actualiser les données relatives à leurs activités, a-t-elle précisé, lors de cette rencontre , consacrée à l'examen du projet de budget de la mission des Finances pour 2027.

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Dans le cadre de ces opérations de recensement menées jusqu'à fin septembre 2026, 1 101 contribuables non-inscrits au système fiscal ont été identifiés, dans le cadre des efforts visant à intégrer les activités non déclarées dans le secteur organisé, a ajouté la ministre.

La ministre des Finances a plaidé, à cette occasion, en faveur du développement de mécanismes de contrôle fiscal et de l'amélioration de leur efficacité, soulignant la nécessité de renforcer la lutte contre l'évasion fiscale afin d'élargir l'assiette des contribuables et améliorer le recouvrement des ressources propres de l'État.