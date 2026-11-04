Tunisie: STAR Assurances - Les principaux indicateurs de durabilité au titre de 2025

Assurances vient de publier son troisième rapport de durabilité, dans lequel la compagnie présente les principales actions menées en 2025 en matière de gouvernance, de responsabilité sociale et de protection de l'environnement. Parmi les indicateurs communiqués figurent notamment la détection de 346 tentatives de fraude, la réduction de 14 % de la consommation de papier et le déploiement de 182 panneaux photovoltaïques.

À travers ce nouveau rapport, la compagnie expose les mesures engagées pour intégrer les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses activités et ses décisions. Sa démarche s'articule autour de cinq axes : la gouvernance et l'éthique, la responsabilité envers les employés, la protection de l'environnement, l'investissement dans l'avenir et l'innovation.

En matière de gouvernance et de maîtrise des risques, STAR Assurances indique avoir détecté 346 tentatives de fraude au cours de l'année 2025, permettant ainsi de préserver plus de 2 millions de dinars. Ces résultats sont présentés par la compagnie comme le reflet de ses dispositifs de contrôle et de conformité, ainsi que de ses efforts en faveur de la transparence et de la protection des assurés.

Le capital humain et l'inclusion parmi les priorités

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Sur le volet social, la compagnie met en avant ses actions en faveur de la diversité, de l'inclusion et de l'égalité des chances. Ses effectifs sont composés de 47 % de femmes et de 53 % d'hommes. Elle affirme également poursuivre sa politique d'intégration des personnes à besoins spécifiques afin de favoriser un environnement professionnel plus inclusif.

Le développement des compétences constitue un autre axe de cette démarche. Le volume des formations dispensées aux employés est passé de 6 600 heures en 2024 à 9 234 heures en 2025, soit une progression d'environ 40 % en un an.

Sur le plan environnemental, STAR Assurances indique poursuivre l'évaluation de ses émissions de gaz à effet de serre selon le référentiel international GHG Protocol, notamment pour les émissions directes et indirectes relevant des scopes 1 et 2.

Les efforts de dématérialisation et d'optimisation des ressources ont, par ailleurs, permis de réduire de 14 % la consommation de papier, évitant ainsi l'émission de 3 835 kg équivalent CO₂, selon les données présentées dans le rapport.

L'année 2025 a également été marquée par l'installation de 182 panneaux photovoltaïques, dans le cadre des mesures engagées pour réduire l'empreinte carbone de la compagnie et accroître le recours aux énergies renouvelables.

Plus de 6 200 emplois créés ou préservés

Au-delà de ses engagements internes, STAR Assurances souligne sa contribution à la résilience économique et sociale à travers ses activités d'assurance et de prévention des risques.

Selon le rapport, l'activité de la compagnie a contribué à la création ou à la préservation de 6 204 emplois en 2025. Elle a également réalisé 1 120 visites d'accompagnement et 276 visites de prévention auprès des entreprises et des particuliers, afin d'aider ses assurés à mieux identifier et maîtriser les risques auxquels ils sont exposés.

La compagnie fait également état de plusieurs initiatives à caractère social et environnemental, portant notamment sur l'amélioration de l'accès à l'eau potable dans les régions confrontées au stress hydrique, la sensibilisation aux gestes qui sauvent en milieu scolaire et l'accompagnement des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs.

D'autres actions concernent le soutien à l'éducation ainsi que la sensibilisation à la gestion responsable des déchets plastiques, avec pour objectif de contribuer à la prévention des inondations et des catastrophes naturelles.

À travers ce troisième rapport, STAR Assurances entend ainsi rendre compte de l'intégration progressive des considérations environnementales, sociales et de gouvernance dans son modèle d'activité, tout en mettant en avant sa contribution à la protection des personnes, des entreprises et des communautés.