Tunisie: Supercoupe de pays - La France parmi les destinations envisagées pour le derby Espérance-Club Africain

La France figure parmi les destinations envisagées pour accueillir la Supercoupe de Tunisie, qui opposera l'Espérance sportive de Tunis au Club Africain. La possibilité de délocaliser cette affiche à l'étranger est actuellement à l'étude, alors que le lieu définitif de la rencontre n'a pas encore été officiellement annoncé.

Selon des informations rapportées par plusieurs médias tunisiens, l'option française a été évoquée pour accueillir ce derby, qui mettra aux prises les deux grands clubs de la capitale. Des pistes à l'étranger, notamment dans les pays du Golfe, ont également été mentionnées dans le cadre des discussions autour de l'organisation de cette rencontre.

La Fédération Tunisienne de Football (FTF) avait précédemment confirmé que cette Supercoupe, comptant pour la saison 2025-2026, se jouerait le 31 janvier 2027. Son porte-parole, Belhassen Bessamra, avait toutefois précisé que plusieurs scénarios restaient possibles, y compris une organisation en Tunisie, au stade de Radès, avec la présence des supporters des deux équipes.

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Le choix du lieu dépendra des discussions et des conditions organisationnelles et sécuritaires. En attendant une décision officielle, la France demeure donc une option parmi celles étudiées pour accueillir ce rendez-vous très attendu du football tunisien.