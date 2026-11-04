Tunisie: « Meringa » tombe dans les filets de la police à Ibn Khaldoun

3 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Les unités sécuritaires relevant de la brigade de la police judiciaire d'El Omrane ont procédé, à l'aube de ce mardi, à l'arrestation d'un individu connu sous le surnom de "Meringa", recherché pour meurtre.

L'opération sécuritaire, menée dans le quartier d'Ibn Khaldoun, a permis d'interpeller le suspect, impliqué dans une affaire de meurtre survenue en juillet dernier, à la suite d'une altercation au cours de laquelle un homme d'âge mûr aurait été tué à coups et à l'arme blanche.

Le suspect faisait l'objet d'un avis de recherche émis par la brigade de la police judiciaire d'El Omrane pour homicide volontaire.

Les mesures légales nécessaires ont été prises à son encontre, dans l'attente de sa présentation devant la justice.

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