Tunisie: Ras Jedir - Saisie de 11 000 comprimés de drogue en provenance de Libye

Les services de la douane au poste frontalier de Ras Jedir ont déjoué, à l'aube de mardi, une tentative de trafic portant sur environ 11 000 comprimés de drogue de type "Erika".

Selon Jawhara FM, la quantité saisie était soigneusement dissimulée à bord d'un véhicule immatriculé en Algérie et en provenance du territoire libyen.

À l'issue de cette opération, les agents de la douane ont procédé à la saisie du véhicule et de la marchandise. Le conducteur a été remis aux unités sécuritaires compétentes afin de poursuivre les procédures légales.