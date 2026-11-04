Tunisie: Clôture anticipée avec succès des souscriptions à l'emprunt obligataire subordonné « STB Subordonné 2026 » de 150 millions de dinars.

La Société Tunisienne de Banque (STB) annonce la clôture avec succès des souscriptions de l'emprunt obligataire subordonné « STB Subordonné 2026 », dont les souscriptions ont été ouvertes à compter du 19 octobre 2026, conformément à la notice publiée par le Conseil du Marché Financier (CMF).

Cette opération, autorisée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 avril 2026, s'inscrit dans la stratégie de renforcement des fonds propres complémentaires de la Banque et de consolidation durable de sa structure financière afin d'accompagner le développement de ses activités et de soutenir ses ambitions de croissance.

La STB tient à souligner que cette émission ne répond pas à un besoin de trésorerie ou de liquidité. La Banque dispose d'une situation de trésorerie excédentaire ainsi que de ratios de liquidité et de transformation particulièrement confortables, supérieurs aux exigences réglementaires. Cette opération relève d'une démarche proactive de gestion du capital visant à renforcer les fonds propres complémentaires, à consolider les ratios de solvabilité et à accroître les capacités de développement de la Banque.

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La clôture de l'intégralité du montant de l'émission avant l'échéance initialement prévue témoigne de l'intérêt manifesté par les investisseurs tout au long de la période de placement et reflète la confiance du marché dans la qualité de la signature de la STB, sa solidité financière et ses perspectives de développement.

Le succès de cette opération confirme la crédibilité de la stratégie mise en oeuvre par la Banque ainsi que sa capacité à mobiliser durablement les ressources nécessaires à l'accompagnement de l'économie nationale tout en préservant des équilibres financiers solides.

À cette occasion, la Direction Générale adresse ses sincères remerciements à l'ensemble des investisseurs ayant participé à l'opération, ainsi qu'aux partenaires et équipes qui ont contribué à sa réussite.

Cette émission constitue une nouvelle étape dans la mise en oeuvre du plan stratégique de la STB et dans son engagement à renforcer durablement sa solidité financière, au service de ses clients, de ses actionnaires et de l'économie tunisienne.