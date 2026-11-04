Congo-Kinshasa: Au moins quatre civils tués dans des affrontements entre les FARDC et le FRN/M23 à Masisi

La situation demeure tendue ce mercredi 4 novembre dans plusieurs villages des groupements de Nyamaboko et d'Ufamandu, en territoire de Masisi (Nord-Kivu), au lendemain de violents affrontements ayant opposé les Forces armées de la RDC (FARDC), appuyées par les combattants Wazalendo, aux rebelles du FRN/M23. Selon des sources locales, au moins quatre civils ont été tués et plusieurs autres blessés au cours des combats.

Les affrontements ont éclaté tôt dans la matinée du mardi 3 novembre dans les localités de Mirindano, dans le groupement de Nyamaboko 1er, ainsi qu'à Kazinga, Mahanga et Buhimba, situées dans Nyamaboko 2. D'après plusieurs sources locales, les FARDC et leurs alliés Wazalendo ont lancé des offensives simultanées contre des positions du FRN/M23, installé dans ces zones depuis plusieurs mois.

Après plusieurs heures d'échanges de tirs et de bombardements à l'arme lourde, des sources civiles et sécuritaires rapportent un lourd bilan parmi la population. Un décompte provisoire fait état d'au moins quatre civils tués et d'une dizaine de blessés dans les villages de Nyamaboko 2.

Selon les mêmes sources, les FARDC et les Wazalendo ont repris le contrôle de Mirindano à l'issue des affrontements. La majorité des habitants de cette localité a toutefois pris la fuite pour se mettre à l'abri des combats.

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Ce mercredi, la situation reste volatile sur le terrain. Les lignes de front se seraient stabilisées entre Mirindano et Kazinga, où les forces adverses demeurent positionnées face à face, faisant craindre une reprise des hostilités.

Situés à plus de 70 kilomètres au nord-ouest de Goma, les groupements de Nyamaboko et d'Ufamandu figurent parmi les zones les plus touchées par les affrontements récurrents entre groupes armés et forces gouvernementales dans le territoire de Masisi, une région confrontée depuis plusieurs années à une insécurité persistante et à d'importants mouvements de population.