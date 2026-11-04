Congo-Kinshasa: Aide humanitaire au pays - Comment donner davantage de place aux organisations locales ?

La République démocratique du Congo fait face à de nombreuses crises humanitaires. Conflits armés, déplacements des populations, épidémies et autres situations d'urgence mobilisent plusieurs acteurs, parmi lesquels les organisations humanitaires congolaises.

Mais quelle place ces organisations locales occupent-elles réellement dans la réponse aux crises ? Ont-elles suffisamment accès aux financements et aux espaces de décision ? Ces questions étaient au coeur de la troisième édition du Symposium national sur la localisation de l'action humanitaire, organisée du 27 au 29 octobre dernier à Kinshasa. Okapi Service en parle avec Docteur Joseph Kakisingi, Coordonnateur national du CONAFOHD, plateforme regroupant plus de 600 ONG humanitaires et de développement à travers la RDC.