Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - L'IRC renforce les capacités des acteurs communautaires pour mieux protéger les populations affectées par Ebola

Face à la recrudescence de la maladie à virus Ebola au Nord-Kivu, l'ONG International Rescue Committee (IRC), a organisé durant deux jours à Butembo des formations destinées à une trentaine d'acteurs communautaires et de professionnels de santé. L'objectif est de renforcer la protection des populations les plus vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les familles touchées par l'épidémie, a affirmé l'IRC mardi 3 novembre.

La maladie à virus Ebola ne provoque pas uniquement des conséquences sanitaires. Elle expose également les communautés à de nombreux risques, notamment la stigmatisation, les violences, les abus ainsi qu'à une détresse psychologique accrue, fait savoir l'IRC.

Les formations visent ainsi à doter les participants de compétences leur permettant d'identifier les situations de vulnérabilité, d'apporter un premier soutien psychologique et d'orienter les personnes affectées vers des services adaptés, tout en garantissant la confidentialité des informations recueillies.

Pour Daniel Musafiri, chargé de communication de l'IRC, cette initiative contribue à rendre la réponse à Ebola plus humaine et plus efficace.

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« Ces formations rendent la réponse plus sûre et plus humaine, parce que les soignants et les acteurs communautaires seront mieux équipés pour repérer la détresse psychologique ainsi que les risques de violences ou d'exploitation, et apporter un premier soutien », explique-t-il.

Selon lui, les participants seront également mieux préparés à prendre en charge et à orienter en toute sécurité les cas de violences basées sur le genre, les situations liées à la protection de l'enfant ainsi que les abus pouvant survenir dans le cadre de la réponse à Ebola dans le Grand Nord.

L'IRC estime que ce renforcement des capacités permettra aussi d'améliorer le dialogue avec les communautés, notamment en répondant aux inquiétudes et à la méfiance que certaines personnes continuent d'exprimer à l'égard des centres de traitement d'Ebola.

L'organisation souligne enfin que les survivants, les familles affectées et les groupes les plus vulnérables bénéficieront d'un meilleur accompagnement grâce à des intervenants davantage sensibilisés à la gestion des informations sensibles et au respect de la confidentialité. À travers cette démarche, l'IRC avec l'appui financier d'Irish Aid, espère contribuer à une réponse à Ebola qui protège à la fois les populations affectées, les personnels engagés dans la lutte contre l'épidémie et les données personnelles des bénéficiaires.