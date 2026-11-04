Congo-Kinshasa: Apport des résultats de la cartographie du RGPH-2 dans le domaine de la santé

Bientôt 3 semaines que quelques 2000 opérateurs cartographes formés par l'INS/BCR et autres personnels d'appuis sillonnent les maisons et ruelles des 4 districts de Kinshasa.

Répartis par brigades et équipes dotés d'équipements de dernière génération, ils identifient et géolocalisent parcelles, bâtiments (habités ou non), ménages et autres infrastructures qui permettront de finaliser les aires de dénombrement en prévision du prochain Recensement Général de la population et de l'habitat, prévu pour juillet 2027.

Déjà dans la capitale congolaise, les défis sont nombreux à savoir Traversée des localités marécageuses, Absence de certains ménages en milieu urbain ce qui entraîne plusieurs rendez-vous, Difficultés de recharge des tablettes et powerbank en raison de la non couverture permanente d'électricité de toute la ville de Kinshasa, ect.

Malgré tous ces défis, les jeunes agents montrent une détermination farouche à produire la cartographie réelle de la RDC et permettre aux pouvoirs publics de planifier les politiques de développement y compris le bien être des populations.

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Pour ce faire, il faut peut-être :

Localiser la population réelle pour la Couverture Santé Universelle (CSU)

Construire les infrastructures au bon endroit

Comment construire un hôpital sans connaître la population qu'il doit desservir? Pour répondre à cette préoccupation de base le magazine Okapi Service reçoit Madame Jacky KWABE, démographe.