Afrique: L'OMS octroie au moins 7 tonnes d'intrants médicaux pour renforcer la préparation contre Ebola et le choléra au Maniema

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a remis, mardi 03 novembre à Kindu, entre au moins 7 tonnes d'intrants médicaux à la Division provinciale de la santé (DPS) du Maniema. Cet appui vise à renforcer la préparation et la riposte contre la maladie à virus Ebola, dont la RDC affronte actuellement la 17e épidémie, mais également à améliorer la prise en charge du choléra dans cette province considérée comme à haut risque.

Le lot remis comprend notamment des médicaments, des kits sanitaires d'urgence, des intrants destinés à la prise en charge des cas de choléra ainsi que du matériel de prévention et de contrôle des infections. Selon l'OMS, cette dotation s'inscrit dans le cadre de son accompagnement des autorités sanitaires congolaises face aux différentes urgences de santé publique qui menacent le pays. L'épidémiologiste de l'OMS, le docteur Jad Kabeya, souligne que le Maniema figure parmi les provinces exposées au risque de propagation de la maladie à virus Ebola.

« La province du Maniema étant à haut risque, cette dotation s'inscrit dans le cadre de la préparation à faire face à cette épidémie, mais aussi aux autres urgences sanitaires, notamment le choléra », a-t-il expliqué. Il rappelle que la RDC est actuellement confrontée à la 17e épidémie d'Ebola, nécessitant une mobilisation accrue des ressources sanitaires. Selon l'OMS, les intrants remis à la DPS permettront à la fois de renforcer la prévention des infections dans les structures de santé et d'améliorer la prise en charge des malades.

Le lot comprend notamment des kits sanitaires d'urgence, des médicaments essentiels, des intrants spécialisés pour le traitement du choléra ainsi que des équipements destinés au contrôle et à la prévention des infections. L'OMS recommande aux autorités sanitaires provinciales d'affecter en priorité ces intrants aux zones de santé confrontées à des flambées épidémiques ou présentant les besoins les plus urgents.

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« Ce que nous pouvons conseiller à la Division provinciale de la santé, c'est d'utiliser à bon escient ces intrants et de les orienter prioritairement vers les zones de santé les plus touchées afin qu'ils bénéficient effectivement aux populations concernées », a précisé le docteur Jad Kabeya.

À travers cette assistance, l'organisation onusienne entend renforcer les capacités de préparation et de réponse du Maniema face aux épidémies d'Ebola, de choléra et à d'autres urgences sanitaires susceptibles d'affecter la province.