Congo-Kinshasa: Le Parlement d'enfants intensifie la sensibilisation contre Ebola dans les écoles de Butembo

La campagne de sensibilisation des élèves contre la maladie à virus Ebola, lancée la semaine dernière par le Parlement d'enfants de Butembo (Nord-Kivu), se poursuit dans plusieurs établissements scolaires de la ville. Au-delà du rappel des mesures barrières, cette initiative est également marquée par la distribution de dispositifs de lavage des mains afin de renforcer la prévention en milieu scolaire.

Les organisateurs ont affirmé mardi 3 novembre qu'au moins cinquante écoles ont déjà été visitées depuis le début de cette campagne. Cette action intervient dans un contexte de recrudescence des cas de maladie à virus Ebola dans la région. Le Parlement d'enfants estime qu'il est indispensable de renforcer la protection des élèves en multipliant les activités de sensibilisation sur les comportements à adopter pour prévenir la propagation du virus.

Outre les séances d'information, des kits et dispositifs de lavage des mains sont remis aux établissements scolaires bénéficiaires pour améliorer les conditions d'hygiène. Les initiateurs de la campagne soulignent que les écoles doivent rester des espaces sûrs où les enfants sont à la fois protégés et correctement informés sur les risques liés à l'épidémie.

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À l'école primaire Kirewete, le directeur Jules Kambasu salue cette initiative. Il affirme que ces équipements représentent un appui important pour les écoles qui encadrent quotidiennement des centaines d'enfants.

« Nous sommes très contents de cette activité de sensibilisation, mais également de recevoir ces matériels destinés à la lutte contre la maladie à virus Ebola. C'est un besoin réel pour nous qui encadrons chaque jour des centaines d'enfants. Nous sensibilisons régulièrement les élèves au lavage des mains et nous les informons sur la situation épidémiologique », explique-t-il.

Toutefois, le responsable de cet établissement scolaire souligne les difficultés liées à l'approvisionnement en eau. Il plaide pour la réalisation d'un forage au sein de l'école afin d'assurer une disponibilité permanente de l'eau, condition essentielle à l'application efficace des mesures d'hygiène.

De son côté, le président du Parlement d'enfants appelle les autorités et les partenaires à soutenir davantage les écoles en améliorant leur accès à l'eau potable, un élément jugé crucial pour renforcer la prévention contre Ebola dans les milieux scolaires.