Congo-Kinshasa: Les femmes et les jeunes mobilisés pour un rôle accru dans les processus de paix et développement à Kinshasa

La célébration du 26e anniversaire de la Résolution 1325 des Nations unies s'est tenue mardi 3 novembre 2026 à Kinshasa, avec pour objectif de renforcer la participation des femmes et des jeunes aux instances de décision et à la construction d'une paix durable.

Les participants ont pointé du doigt les obstacles liés à la vulgarisation effective de la Résolution 1325 ainsi que de la Résolution 2250 à travers les différents territoires du pays. Au-delà de la paix, cette rencontre organisée dans le cadre du projet TUFAULU PAMOJA, a permis aussi aux nombreux acteurs d'échanger autour des opportunités de leadership, d'entrepreneuriat et des mécanismes de financement.

Intervenant lors de ces assises, le ministre d'État en charge de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Muhindo Nzangi Butondo, a souligné l'importance des investissements dans le secteur agricole pour soutenir les femmes et les jeunes. Abondant dans le sens, Patrick Kabata, chargé du projet TUFAULU PAMOJA, a indiqué que cette démarche vise à inciter les participants à s'engager dans l'entrepreneuriat en tirant parti des vastes terres arables et du potentiel de fertilité disponibles en RDC.

Obstacles financiers et défis de la vulgarisation territoriale

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Les discussions ont également mis en lumière les barrières structurelles qui freinent l'implication des jeunes et des femmes dans l'entreprenariat notamment les difficultés d'accès au crédit et aux subventions.

Cet événement a été conjointement mené avec les partenaires du projet TUFAULU PAMOJA, parmi lesquels figurent la Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD), le mouvement Rien sans les femmes (RSLF) et l'Union des jeunes congolais pour le changement (UJCC).